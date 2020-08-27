Операторы связи начали отказ от безлимитных тарифов

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Алина Потёмкина
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Любителям качать все подряд придется раскошелиться.

Операторы связи начали отказ от безлимитных тарифов

Фото: www.globallookpress.com © Jan Tepass

Российские сотовые операторы начали отказ от безлимитных тарифов из-за падения доходов при возросшем потреблении услуг. Как пишут «Известия», с 27 августа на такой шаг уже пошли в МТС. Здесь пользователям предложат либо остаться на безграничном трафике интернета и платить чуть больше — на 50-70 рублей в месяц, либо перейти к усеченной версии: мобильный интернет будет ограничен 30 гигабайтами.

Похожие изменения ждут абонентов Tele2. Здесь оператор закрывает подключение к архивному плану «Очень много интернета» для новых пользователей. В «Вымпелкоме» планы компании не раскрыли, но признали — популярность безлимитов объясняется скорее не реальной выгодой для потребителя, а работой инструментов маркетинга. Большая часть абонентов не пользуется таким количеством трафика, чтобы оправдать покупку тарифа.

Скачок цен на безлимитные тарифы стоит ожидать уже в сентябре, предупредил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, убрать полностью такие тарифы операторы не смогут, но цены могут вырасти на 15-20%.

Ранее 5-tv.ru писал, что аналитики прогнозируют подорожание сотовой связи на фоне открытия границ.

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