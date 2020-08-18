Аналитики прогнозируют подорожание сотовой связи на фоне открытия границ

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Алина Потёмкина
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Компенсировать падение международного роуминга будут внутренними тарифами.

Аналитики прогнозируют подорожание сотовой связи на фоне открытия границ

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Российские сотовые операторы планируют компенсировать падение дохода от международного роуминга, который просел из-за пандемии, с помощью стимулирования клиентов на переход на более дорогие тарифы. Такой прогноз в интервью «Известиям» высказали аналитики рынка.

По их словам, несмотря на рост внутреннего спроса на услуги связи, операторы рискуют недополучить 10-16 миллиардов рублей от роуминга. По подсчетам ФАС, с начала года цены на внутреннюю связь уже выросли на 3,5%, но этого недостаточно, чтобы восполнить потери. При этом операторы утверждают — цены на роуминг даже снижаются. На все это влияет частичное открытие границ, но пока путешественников мало для восстановления доходов.

Теперь операторы начнут предлагать клиентам более дорогие тарифы, которые включают в себя объемный пакет минут, гигабайтов и SMS. Рост цен ждет и обладателей архивных тарифов. Их предложения могут пересмотреть в сторону увеличения. В некоторых случаях из тарифа могут исключить бесплатные услуги — например, звонки на стационарные номера.

Несмотря на все эти действия, восстановить доход операторов до конца текущего года не получится. По оценке аналитика «Финам» Леонида Делицына, компании смогут выйти лишь к 30% от прежней прибыли. Рост цен на связь в заграничных поездках на этом фоне может вырасти на 15%, а внутри страны операторы будут стимулировать переходить на более дорогие тарифы с осени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможности внедрения в России 6G.

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