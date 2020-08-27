Актриса Андрейченко рассказала, как дважды пережила клиническую смерть

Актриса Наталья Андрейченко призналась, что несколько раз оказывалась на пороге смерти, и как это привело к созданию онлайн-курсов о правильном питании. Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» поделилась этой историей в большом откровенном интервью изданию 7days.ru.

По словам артистки, она пережила две клинических смерти. Первая — в юношеские годы из-за алкогольной зависимости. Пагубное пристрастие было настолько серьезным, что во время съемок «Сибириады», например, она пропускала по несколько дней съемок. В итоге актриса начала пить специальное лекарство, которое и привело к клинической смерти. Спасти в тот раз знаменитость удалось с помощью электрошока.

После того случая жизнь Андрейченко полностью изменилась: она отодвинула привычные развлечения на последний план и зажила совершенно по-другому. Но спустя некоторое время, в 34 года, ее сбил автомобиль, и женщина вновь оказалась на пороге жизни и смерти. Врачи, буквально вернув Андрейченко с того света, не давали оптимистичных прогнозов, даже предполагали, что актриса может остаться обездвиженной. Но она увлеклась йогой, смогла восстановиться, а после прониклась и другими духовными практиками.

В итоге и появилась программа «Жить, чтобы есть или есть, чтобы жить».

«Я прошла сложный путь из бездны человеческих страстей и зависимостей, из которых, кажется, выхода быть не может. Я встретила учителей, которые протянули мне руку и помогли стать здоровой не только духовно, но и физически. Главный урок, который я вынесла после всего, что мне пришлось пережить: важно отдать всю свою любовь, энергию и знания тем, кто тебя любит», — рассказывает Андрейченко о причинах появления курсов.

Сейчас знаменитость активно занимается йогой, практикует сыроедение, регулярно проходит различные духовные практики. Она утверждает, что тот опыт изменил ее и теперь она совершенно другой, просветленный человек.

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