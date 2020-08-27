«Индикаторы риска» для станций технического осмотра
В ГИБДД полагают, что таковыми могут стать профессионализм сотрудников каждой из организаций.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
В ГИБДД хотят ввести «индикаторы риска» для станций технического осмотра (ТО). Проект приказа уже разработан и проходит стадию согласования.
Профпригодность операторов теперь будут определять по нарушениям при проведении ТО. Например, за торговлю диагностическими картами или отсутствие специального оборудования. Кроме того, инспекторы будут внимательно следить за количеством выданных диагностических карт на каждой станции.
Нарушителей ожидают комплексные ревизии, после чего сервис могут не только оштрафовать на крупную сумму, но и лишить лицензии.
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