Путин назвал причины для использования российских сил в Белоруссии
Президент России отметил, что в настоящее время ситуация в Белоруссии нормализуется.
Фото: www.globallookpress.com © Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести» Сергею Брилеву разъяснил, в каком случае могут быть применены российские силы на территории Белоруссии.
«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», — подчеркнул глава государства.
Путин добавил, что у России есть обязательства перед соседним государством в сфере безопасности и Александр Лукашенко поднимал этот вопрос в ходе беседы.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в республике выравнивается, несмотря на существующие проблемы.
«Рассчитываем, что они будут решаться мирными средствами», — резюмировал российский лидер.
Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Безусловным лидером по результатам голосования стал Александр Лукашенко, набравший 80,1%. Его оппонент Светлана Тихановская получила поддержку 10,12% избирателей. Сразу после оглашения итогов на улицах белорусских городов начались массовые акции протестов. Кроме того, забастовали некоторые предприятия.
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