Путин назвал причины для использования российских сил в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести» Сергею Брилеву разъяснил, в каком случае могут быть применены российские силы на территории Белоруссии.

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что у России есть обязательства перед соседним государством в сфере безопасности и Александр Лукашенко поднимал этот вопрос в ходе беседы.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в республике выравнивается, несмотря на существующие проблемы.

«Рассчитываем, что они будут решаться мирными средствами», — резюмировал российский лидер.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Безусловным лидером по результатам голосования стал Александр Лукашенко, набравший 80,1%. Его оппонент Светлана Тихановская получила поддержку 10,12% избирателей. Сразу после оглашения итогов на улицах белорусских городов начались массовые акции протестов. Кроме того, забастовали некоторые предприятия.