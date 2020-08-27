Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

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Алина Потёмкина
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При этом глава государства четко обозначил условия для использования российских сил.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Резерв из сотрудников правоохранительных органов создан для оказания помощи Белоруссии. Об этом в ходе большого интервью каналу «Россия 24» сообщил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока оппозиция в соседней республике не перейдет границ.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. <…> Но мы также договорились, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, в Белоруссии не перейдут границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — сказал Путин.

Сейчас такой необходимости нет, подчеркнул глава государства. Именно поэтому резерв сил есть в наличии, но пока бездействует. О том, что Россия готова оказать поддержку Белоруссии говорил ранее сам президент республики Александр Лукашенко. Как писал 5-tv.ru, он договорился с Путиным о получении помощи еще в ходе первого телефонного разговора с момента начала протестных акций в Белоруссии.

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