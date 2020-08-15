Лукашенко заявил о готовности России обеспечить безопасность Белоруссии по первой просьбе

Россия окажет помощь Белоруссии по первому запросу для защиты республики от внешних военных угроз. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, сообщает белорусское агентство «БелТА». Он напомнил, что у его страны и РФ есть договор в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — отметил Лукашенко.

В ходе этого разговора, по словам белорусского лидера, и было получено согласие на оказание помощи по первой же просьбе.

В то же время в ОДКБ отметили, что пока от Белоруссии никаких обращений за помощью не поступало. В случае если Минск попросит о подмоге, заявление будет рассмотрено в установленном порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем поговорили по телефону Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В Белоруссии почти неделю продолжаются акции протеста, вызванные несогласием народа с результатами президентских выборов. Согласно официальным данным, нынешний лидер Александр Лукашенко набрал 80% голосов, однако оппозиционно настроенные граждане не согласны с такими результатами. Его оппонент Светлана Тихановская на следующий день покинула страну. В ходе митингов были жесткие задержания и разгон граждан. Постепенно правоохранители стали выражать солидарность с протестующими. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как силовики опустили щиты перед митингующими в Минске.