Лукашенко заявил о готовности России обеспечить безопасность Белоруссии по первой просьбе

|
Алина Потёмкина
54

Белорусский лидер договорился о поддержке со стороны РФ в ходе телефонного разговора с Путиным.

Лукашенко заявил о готовности России обеспечить безопасность Белоруссии по первой просьбе

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Россия окажет помощь Белоруссии по первому запросу для защиты республики от внешних военных угроз. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, сообщает белорусское агентство «БелТА». Он напомнил, что у его страны и РФ есть договор в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — отметил Лукашенко.

В ходе этого разговора, по словам белорусского лидера, и было получено согласие на оказание помощи по первой же просьбе.

В то же время в ОДКБ отметили, что пока от Белоруссии никаких обращений за помощью не поступало. В случае если Минск попросит о подмоге, заявление будет рассмотрено в установленном порядке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем поговорили по телефону Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В Белоруссии почти неделю продолжаются акции протеста, вызванные несогласием народа с результатами президентских выборов. Согласно официальным данным, нынешний лидер Александр Лукашенко набрал 80% голосов, однако оппозиционно настроенные граждане не согласны с такими результатами. Его оппонент Светлана Тихановская на следующий день покинула страну. В ходе митингов были жесткие задержания и разгон граждан. Постепенно правоохранители стали выражать солидарность с протестующими. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как силовики опустили щиты перед митингующими в Минске.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа

Последние новости

0:16
«Существовал коварный план!» — провидец назвал имя виновника смерти Легкоступовой
0:07
Отказ от пластики и гимнастика: Хитяева поделилась секретами вечной молодости
0:00
«Это резиновые пули на 99,9%»: Эксперт о гибели участника протестов в Минске
23:51
Задержанного в Белоруссии активиста Артема Важенкова отпустили из-под стражи
23:42
«Последние дни были в дымке»: У Саши Спилберг подтвердился коронавирус
23:33
Создатель Telegram-канала Nexta разыскивается в России

Сейчас читают

«Кармически время ее ухода было позже»: таролог рассказала, от чего скончалась Легкоступова
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок