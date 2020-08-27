Караулова рассказала, из-за чего ушла из группы 5sta Family

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Андрей Чапыгин
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Певица была единственной солисткой в коллективе на протяжении четырех лет до 2015 года.

Караулова рассказала, из-за чего ушла из группы 5sta Family

Фото: Instagram @yulianna_karaulova

Певица Юлианна Караулова рассказала о причинах ухода из группы 5sta Family. Она призналась, что завершить работу с музыкальным коллективом во многом ее вынудили конфликты с его участниками.

По словам артистки, ссориться музыканты начали далеко не сразу. Первое время Юлианна, Валерий Ефремов и Василий Косинский были прекрасным и слаженным коллективом, однако спустя примерно четыре года в группе начался разлад. Конфликты, по словам знаменитости, начали происходить по любому поводу, например, из-за того, кто будет лететь бизнес-классом, а кто нет.

Позже недопонимание проявилось уже на творческой почве: участники группы начали смотреть по-разному на будущее. В результате Караулова 20 сентября 2015 года объявила об уходе из 5sta Family.

Однако, несмотря на разногласия, певица с теплотой вспоминает время, проведенное в коллективе.

«Я очень благодарна за все ребятам, для меня это огромная школа и пять лет отличных гастролей. Мы до сих с Валерой периодически общаемся», — рассказала Караулова в интервью для программы «Алена, блин!»

После ухода Карауловой 5sta Family существует до сих пор. Сначала Юлианну заменила Лера Козлова, вместе с ней группа выпустила несколько синглов, а потом вернулась первая солистка Лоя. с 2015 года Караулова выступает сольно. Одиночная карьера звезды началась с песни «Ты не такой», которую написала певица Бьянка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Фадеев выложил двусмысленное фото с Юлианной Карауловой.

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