Принца ждали? ТОП-3 знаков зодиака, представители которых — идеальные мужья

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Виктория Андреева
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Астрологи убеждены: только эти парни способны по-настоящему осчастливить даму.

Принца ждали? ТОП-3 знаков зодиака, представители которых — идеальные мужья

Фото: www.globallookpress.com © Chris Robbins

Рано или поздно каждая девушка задается вопросом: «Как выбрать идеального мужа?». Ответ на него, как ни странно, знают астрологи.

Эксперты по звездам утверждают, что главное при знакомстве с партнером — обратить внимание на дату его рождения, которая определяет небесного покровителя человека — зодиакальное созвездие. Именно оно подскажет, какими качествами обладает мужчина и стоит ли вообще с ним заводить роман.

Так, среди прочих выделяют лишь ТОП-3 знаков зодиака, представители которых готовы бросить весь мир к ногам любимой женщины.

Дева

В рейтинге идеальных мужей Девы занимают почетное первое место. Эти мужчины не только прекрасно зарабатывают, но и обладают редким качеством: в большинстве своем они однолюбы. Представители этого знака преданы семье и обожают детей. Кроме того они — идеальные любовники.

Вопреки расхожему мнению, дойти до ЗАГСа с Девами очень непросто. Влюбиться и сделать предложение они готовы лишь безнадежно беспомощной женщине. Так они реализуют потребность «опекать» и «спасать», заложенную в характер с рождения.

Весы

На второй позиции уверенно держатся Весы. Вечные романтики, они всю жизнь готовы дарить любимой радость, приносить ей завтраки в постель, целовать, обнимать, холить и лелеять. Представители этого знака крайне терпеливы, сдержанны, но в то же время нежны и отходчивы. Единственный их недостаток — небольшая небрежность в быту. Однако вряд ли дама заметит это, будучи заваленной букетами роз.

Телец

В ТОП-3 идеальных мужей по знаку зодиака входят и Тельцы. Они из той категории мужчин, кто не терпит измен и обмана, а потому и себе не позволяют «поблажек». Эти парни всегда найдут, где заработать на достойную и безбедную жизнь. При этом они невероятно заботливы, нежны и добры. В быту — совсем неприхотливы, но порой бывают занудны.

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