Обман, негатив, предательство: о чем говорит отсутствие подруг у женщины?

Многие женщины замечают, что с течением времени у них остается все меньше близких подруг. Некоторые и вовсе оставляют в своем окружении только мужчин. Почему так происходит, 5-tv.ru рассказала психолог и семейный консультант Станислава Зарудная.

Любые дружеские отношения строятся на доверии и ощущении безопасности. Они возникают, когда человек не вынужден притворятся кем-то другим. Это не зависит от половой принадлежности, но женщине всегда важно иметь именно подругу, чтобы излить ей душу.

Дружба между женщинами по функциям мало отличается от мужской. Но если дама предпочитает полагаться только на мужчин или вовсе быть без подруг, то этому всегда есть причина.

«Это наличие негатива в опыте женской дружбы, — пояснила Станислава. — Или негативных убеждений о ней».

Негатив может быть как реальным — предательство, соблазнение партнера, обман, поиск выгоды от общения, — так и построенным на чужом опыте.

«Мы не может воспринимать человека, как друга, если нам кажется, что он может причинить нам вред, — рассказала Зарудная. — Предательство в прошлом может стать причиной избегания дружбы в будущем».

Некоторые девушки в принципе видят во всех представительницах своего пола исключительно соперниц.

«Конкурентная среда действительно существует, — подтвердила эксперт. — Но то, что каждый человек искренне желает себе счастья, не означает, что он готов причинять вред другим, тем более — близким или друзьям».

Все подобные истории основаны на колоссальном обобщении и ошибке восприятия, когда в женском сознании отдельный неудачный пример получает статус закономерности. Особенно если это случилось лично с ней или с важным и значимым для нее человеком.

Не помогает ситуации и распространенные формулировки, например, «Женской дружбы не бывает», «Все подруги тебе завидуют», «Все женщины — разлучницы». Эти установки столетиями вбиваются в умы девушек.

«Истории корыстной дружбы еще до получения негативного опыта могут заставить девушку вести себя значительно осторожнее, присматриваясь к мотивам и действиям своих подруг», — констатирует психолог.

И всегда есть вариант, когда женщина в силу своих интересов и увлечений не находит поддержки и понимания у других дам. Особенности воспитания, привычка быть в мужском обществе или просто увлечение автомобильной и спортивной тематикой делают для нее важным общение именно с мужчинами, и женщин она в итоге исключают из числа друзей. И это тоже нормально.

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