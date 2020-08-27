«Не хочу вас пугать»: олимпийская чемпионка Исинбаева попала в больницу

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева попала в больницу. Об этом спортсменка рассказала подписчикам в Instagram.

Исинбаева призналась, что у нее была «маленькая проблемка», однако сейчас все в порядке. Какой именно диагноз поставили прыгунье — доподлинно неизвестно.

«Привет, хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня все хорошо. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь», — написала Исинбаева.

Instagram @isinbaevayelena

В комментариях обеспокоенные состоянием спортсменки фолловеры желали ей скорейшего выздоровления.

«Какой ужас! Берегите себя!»

«Надеюсь, у вас все будет хорошо! Выздоравливайте, пожалуйста!»

«Ну, как же так? Бедная! Поправляйтесь!» — обращались к любимице фанаты из разных стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего, по мнению таролога, состояние телеведущего Бориса Корчевникова стремительно ухудшается.