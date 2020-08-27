«Не хочу вас пугать»: олимпийская чемпионка Исинбаева попала в больницу
Спортсменка рассказала, как чувствует себя в данный момент после госпитализации.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @isinbaevayelena
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева попала в больницу. Об этом спортсменка рассказала подписчикам в Instagram.
Исинбаева призналась, что у нее была «маленькая проблемка», однако сейчас все в порядке. Какой именно диагноз поставили прыгунье — доподлинно неизвестно.
«Привет, хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня все хорошо. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь», — написала Исинбаева.
В комментариях обеспокоенные состоянием спортсменки фолловеры желали ей скорейшего выздоровления.
«Какой ужас! Берегите себя!»
«Надеюсь, у вас все будет хорошо! Выздоравливайте, пожалуйста!»
«Ну, как же так? Бедная! Поправляйтесь!» — обращались к любимице фанаты из разных стран мира.
Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего, по мнению таролога, состояние телеведущего Бориса Корчевникова стремительно ухудшается.
Читайте также
88%
-0.30 89.00
-0.23
Нашли ошибку?