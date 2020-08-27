«Болезнь держит его в своих объятиях»: Таролог о состоянии Корчевникова

Таролог и психолог Марианна Абравитова рассказала о том, что происходит в жизни популярного телеведущего и актера Бориса Корчевникова. Недавно стало известно, что актер испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Так, появилась информация, что Корчевников стремительно теряет слух из-за осложнений, вызванных перенесенной операцией по удалению доброкачественной опухоли пять лет назад.

Как сообщила Абравитова 5-tv.ru, в настоящий момент телеведущий проходит через этап преодоления многих физиологических и психологических трудностей. Она также напомнила, что, несмотря на успешную операцию, такой диагноз как у Корчевникова просто так не проходит.

«Я действительно вижу, что он сейчас на этапе достаточно сложной и длительной реабилитации», — сказала таролог.

Она отметила, что актер держится только благодаря любимой работе, которая помогает ему отвлечься от своей болезни.

«Этот человек настолько увлечен и горит своей работой, что он использует ее как терапию, потому что уходя в нее, ему так гораздо проще и легче справляться со своей болезнью», — уверена Абравитова.

Психолог также рассказала, что Корчевников будет периодически ложиться в больницу для отслеживания своего состояния и восстановления. По ее словам, в будущем актера иногда будет тревожить плохое самочувствие, однако сказать, что сейчас у него «все плохо» — нельзя.

«Она (болезнь — Прим.ред.) не отпускает его, держит его крепко в своих объятиях, но он боец, рядом с ним прекрасные, великолепные врачи, очень много людей, которые его поддерживают и любят», — заявила Абравитова, заметив, что присутствие любящих людей дает ему мощную энергетическую поддержку.

Таролог высказалась и о личной жизни журналиста. У Бориса Корчевникова есть люди, которые любят его и которых любит он, сказала она, так что полного одиночества в его жизни не предвидится. Что касается создания семьи, сейчас об этом говорить пока трудно, считает Абравитова. В данный момент на первом месте у телеведущего стоит борьба с болезнью и работа. Вместе с тем, по ее словам, актер все же планирует обзавестись семьей.

«Так как судьба его достаточно гибкая, то есть с поворотами, здесь есть такой кусок жизни, когда он входит в союз и даже рождаются дети, но для того, чтобы ему это получить, он с развилки должен уйти именно в эту сторону, а до развилки до этой он пока не дошел. Высокий уровень вероятности, что это произойдет, причем в ближайшие годы», — произнесла таролог, добавив, что все-таки это не стопроцентная гарантия, а развилок в жизни ведущего будет много.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Корчевников поделился фотографией своей матери.