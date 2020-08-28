Дополнительные средства для поддержки граждан в пандемию направлены в регионы

Михаил Мишустин сообщил о мерах поддержки граждан и бизнеса. Регионы получат дополнительные средства — на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, врачам и медработникам, работающим с заболевшими коронавирусом. Увеличены трансферты для отдельных отраслей экономики.

«Вопросы поддержки легкой промышленности обсуждались ранее на совещании у президента. Рассчитываем, что решение, принятое сегодня правительством, поможет отрасли успешно преодолеть падение спроса, а главное — позволит сохранить рабочие места на предприятии», — подчеркнул глава правительства.

Правительство по поручению президента намерено ускорить решение вопроса о расселении аварийного жилья. На эти цели в регионы направляется дополнительно 50 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кабинет министров России принял решение о выделении дополнительных 34,3 миллиарда рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от трех до семи лет.