Видео: Корреспонденты «Известий» рассказали о задержании в Минске

Корреспонденты МИЦ «Известия» Эльнар Байназаров и Руслан Смыков рассказали о задержании на акции протеста в центре Минске. Днем 27 августа вместе с оператором Альфредом Оя омоновцы посадили их в автозаки без объяснения причин и увезли в отделение. Позже журналистов выпустили и они оказались в РОВД Октябрьское, куда за ними приехали российские дипломаты. Теперь представители СМИ ожидают выдворения из страны

«Мне сказали, что мне грозит депортация по статье 229 «Незаконное ведение журналистской деятельности в республике Беларусь. Это значит. Что в ближайшие часы меня депортируют. Скорее всего, меня депортируют через Смоленск. В посольстве России до сих пор не уверены, как это будет происходить», — сообщил Байназаров.

Он отметил, что сегодня на разных площадях Минска проходили массовые задержания журналистов. Больше всего представителей СМИ увезли с Площади Независимости.

«Всех журналистов, задержанных в Минске на Площади Независимости, на Грушевке или на Площади Свободы сводят сюда с шести часов вечера. <.>Трое журналистов «Известий были задержаны на Площади Независимости. Ни пресс-карты, ни официальные бейджики не сработали — все были доставлены в РОВД. Задерживали в первую очередь мужчин. Женщины встали в сцепку. ОМОН говорил: давайте мы без применения физической силы заберем их» — поделился корреспондент «Известий».

Журналист подчеркнул, что при задержании он сказал силовикам, какое издание представляет, однако вместе с другими участниками протестов они его посадили в автозак и увезли в отделение.

«Меня сначала привезли в „Советсское“ РОВД. В автозаке со мной было 35 человек. Я был единственным журналистом. Специально входили и спрашивали, есть ли журналисты. Я сказал, что я журналист „Известий“. Они спросили, есть ли журналисты „Белты“ и закрыли дверь автозака. После этого я примерно час прождал, когда решится моя судьба и это время пробыл вместе с задержанными. С меня сняли шнурки и поставили лицом к стене. Причем действия были максимально сдержанными, аккуратными. <…> Сейчас меня перевезли в „Октябрьское“ РОВД, предварительно надев наручники. Там централизованно собираются все журналисты со всего Минска», — рассказал Байназаров.

Как ранее писал 5-tv.ru, корреспонденты МИЦ «Известия» были задержаны без объяснения причин сотрудниками ОМОНа днем 27 августа. Силовики завели журналистов в автозак вместе с другими представителями СМИ и увезли с площади Независимости в столице Белоруссии.