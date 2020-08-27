Освобожденных корреспондентов МИЦ «Известия» выдворят из Белоруссии

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 20

На каких основаниях Руслан Смыков, Альфред Оя и журналист газеты «Известия» Эльнар Байназаров должны будут покинуть территорию страны, не сообщается.

Освобожденных корреспондентов МИЦ «Известия» выдворят из Белоруссии

Фото: REUTERS / VASILY FEDOSENKO

Корреспонденты МИЦ «Известия», которых отпустили из РОВД в Минске, будут выдворены из Белоруссии. Сотрудники РЕН ТВ — корреспондент Руслан Смыков, оператор Альфред Оя, а также журналист газеты «Известия» Эльнар Байназаров, должны будут покинуть территорию страны. На каких именно основаниях их собираются выдворить из республики, не сообщается. Предполагается, что журналисты пересекут границу вместе с сотрудниками посольства, предварительно забрав вещи.

Корреспонденты МИЦ «Известия» были задержаны без объяснения причин сотрудниками ОМОНа днем 27 августа. Силовики завели журналистов в автозак вместе с другими представителями СМИ и увезли с площади Независимости в столице Белоруссии.

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