Освобожденных корреспондентов МИЦ «Известия» выдворят из Белоруссии

Корреспонденты МИЦ «Известия», которых отпустили из РОВД в Минске, будут выдворены из Белоруссии. Сотрудники РЕН ТВ — корреспондент Руслан Смыков, оператор Альфред Оя, а также журналист газеты «Известия» Эльнар Байназаров, должны будут покинуть территорию страны. На каких именно основаниях их собираются выдворить из республики, не сообщается. Предполагается, что журналисты пересекут границу вместе с сотрудниками посольства, предварительно забрав вещи.

Корреспонденты МИЦ «Известия» были задержаны без объяснения причин сотрудниками ОМОНа днем 27 августа. Силовики завели журналистов в автозак вместе с другими представителями СМИ и увезли с площади Независимости в столице Белоруссии.