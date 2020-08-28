Уникальный комплекс для антарктической станции «Восток» представили в Гатчине
Уникальный объект в октябре переправят в самый холодный и труднодоступный район Антарктики.
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Фото, видео: Социальные сети, 5-tv.ru
Для антарктической станции «Восток» создали новый зимовочный комплекс. В четверг его представили на заводе в Гатчине. Объект уникальный — и по величине, и по содержанию. В октябре комплекс переправят в самый холодный и труднодоступный район Антарктики.
Корреспондент Андрей Захаров изучил технические характеристики. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru писал, что внутри зимовочного дома есть даже хирургическая операционная. Это — помимо новейшего оборудования для научных исследований и связи с большой землей. Новоселье полярники справят уже через две недели, когда модуль доставят к Южному полюсу.
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