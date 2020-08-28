ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Офицер части Ракетных войск стратегического назначения в Барнауле подозревается в госизмене.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Барнауле сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Мужчина, как следует из материалов следствия, передавал секретные данные министерству обороны соседней страны.
ФСБ опубликовала видео задержания фигуранта. Его остановили на улице возле магазина. Сотрудники спецслужбы сначала доставили мужчину в отдел, а после — в Барнаульский гарнизонный военный суд. Тот принял решение об аресте военного. Возбуждено уголовное дело. По статье «Государственная измена» мужчине грозит до 20 лет колонии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе ФСБ задержала военнослужащего по подозрению в госизмене.
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