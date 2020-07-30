В Севастополе ФСБ задержала военнослужащего по подозрению в госизмене

ФСБ задержала в Севастополе военнослужащего по подозрению в госизмене. Как сообщили в ведомстве, задержанный служил в Черноморском флоте. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры задержания.

По версии следствия мужчина собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, ведется следствие. По данной статье УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда поступил сигнал о передаче гостайны советником главы «Роскосмоса» Сафроновым спецслужбам Чехии.