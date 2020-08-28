Боится потерять и «метит территорию»: Арзамасова впервые показала видео с Авербухом

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова до последнего не афишировала свои отношения с известным фигуристом Ильей Авербухом. Однако со временем она решила, что скрывать нечего и в сторис в Instagram показала, как едет вместе со спортсменом в автомобиле. Правда в кадр фигурист попал не полностью: на видео видна лишь его рука.

Аналитик фигурного катания Елена Родина прокомментировала опубликованные в сети кадры. Она предположила, что Арзамасова специально перестала скрывать, что живет вместе с фигуристом. Якобы перед съемками проекта "Ледниковый период" она намекнула соперницам, что сердце Авербуха занято и претендовать на его внимание не стоит.

«Мне кажется, Лиза таким образом „метит“ территорию перед „Ледниковым периодом“. Боится, не уверена в себе. В этом, безусловно, прослеживается и фальшь. Она утверждает, что личную жизнь афишировать не хочет, но специально выкладывает руку Авербуха. Хотя мы понимаем, что случайно в кадр руки мужчин не попадают, кто хочет скрывать свою личную жизнь, у того палец в кадр не попадет, по себе знаю», — заявила Родина в интервью KP.RU.

Instagram @liza_arzamasova

Кроме того, Родина утверждает, что Арзамасова заинтересовалась известным фигуристом еще в 17 лет и тот ответил ей взаимной симпатией. При этом серьезные отношения между звездами возникли уже после наступления совершеннолетия артистки.

Слухи о романе между звездой «Папиных дочек» и Ильей Авербухом подтвердились летом. Пару заметили вместе на крымском побережье. Фигурист приехал на спортивные сборы, которые сам и организовал, а артистка, вероятнее всего, отправилась на море за компанию.

Как именно начинался роман звездной пары, ранее сообщал 5-tv.ru.