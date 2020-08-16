История любви: Когда на самом деле завязался роман Авербуха и Арзамасовой?

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Алина Потёмкина
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Пара не выставляет свои чувства напоказ, поэтому об их отношениях известно очень немногое.

История любви: Когда на самом деле завязался роман Авербуха и Арзамасовой?

Фото: ТАСС / Александров Михаил, /Григоров Гавриил

Роман актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха — один из самых обсуждаемых в сети. Сначала пару подвергли хейту из-за большой разницы в возрасте — королю ледовой площадки 46, а его избраннице — 25. Но потом публика смилостивилась и теперь с нетерпением ждет, когда звезды объявят о свадьбе. Они, однако, не торопятся. О том, как начинался и развивался роман актрисы и фигуриста, рассказал сайт Teleprogramma.pro.

Злые языки поговаривают, что встречаться знаменитости начали, когда Лиза была еще совсем юна. На самом деле это не так. Они познакомились во время проекта «Ледниковый период», когда актрисе было всего 15 лет, но ни о каких отношениях не было и речи.

«У Ильи были отношения с другой женщиной, она ездила с нами на гастроли. А с Лизой везде рядом была мама — ее директор», — рассказал один из фигуристов в окружении Авербуха.

Появлялась Арзамасова на шоу и позднее, через пару лет. Вполне возможно, что уже тогда у них возникла взаимная симпатия, но до настоящих чувств было еще далеко. Вероятнее всего, что встречаться звезды начали пару лет назад. Ведь еще прошлой весной, принимая журналистов дома, он рассказывал, что живет вдвоем с сыном от первого брака, Мартином.

«Хозяйничаем вдвоем с сыном — мы с Мартином живем последние два года вместе. И нам очень комфортно. Мы оба очень занятые люди: у меня плотный рабочий график, а сын много времени отдает учебе и своим увлечениям…» — откровенничал тогда Авербух.

И действительно, примет того, что в доме постоянно бывает женщина, не было. Надо сказать, что и Авербух, и Арзамасова неохотно делились всегда деталями личной жизни. После того, как пошли слухи об их романе, они какое-то время сохраняли молчание, а потом фигурист подтвердил информацию, кратко сказав: «Да, это правда!».

Сейчас пара уже не скрывает свои отношения, но и не выставляет напоказ. Так, их заметили гуляющими по набережной в Крыму, куда Авербух приехал на сборы, а Лиза, вероятно, просто за компанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лиза Арзамасова похвасталась кольцом за 600 тысяч.

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