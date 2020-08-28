«Покинули силы, болели все органы»: почему государство ужесточает правила продажи БАДов

В России разрабатывают сразу два новых технических регламента для биологически активных добавок (БАД). Правила производства и продажи таких препаратов возьмут под строгий контроль.

Ужесточение мер вызвано чрезмерным увлечением биодобавками по всему миру — так последние исследования американских ученых показали — именно употребление биологичсеки активных веществ приводит к сильнейшему поражению печени.

В том, что не все БАДы одинаково безвредны убедился и Алексей Полторанин.

Людмила из Ростова-на-Дону вновь тягает штанги в спортивном зале, а еще недавно лежала дома в обессиленном состоянии. Всему виной оказались биологически активные добавки, которые спортсменка начала принимать, чтобы держать себя в тонусе.

«Принимала я эти БАДы по инструкции строго и мне стало плохо. У меня началась тошнота я начала бледнеть, меня покинули силы. У меня внутри болели все органы. Долгое время я промывала желудок», — вспоминает Людмила.

Прием БАДов вызвал передозировку в организме женщины. Еще чуть-чуть и все закончилось бы печально. Как оказалось — недобросовестные производители БАДов в разы увеличивают содержание витамина Д в составе продукции, превышая предельно допустимы нормы — таким образом товар продается быстрее. А у человека появляется гипервитаминоз Д, вызывающий головные боли, тошноту и нарушение работы внутренних органов.

«Яркий пример тому исследование моих зарубежных коллег, которые доказали, что у американцев токсичное поражение печени, связанное с бездумным, неконтролируемым приемом БАДов вышло на первое место среди всех заболеваний этого органа. И это беда», — подчеркнул врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

С подобной бедой в России уже начали бороться. Количество веществ в препарате теперь четко пропишут в обновленном техническом регламенте таможенного союза, который регулирует производство и оборот БАДов. Производителям теперь не получится вводить в заблуждение покупателей, когда в названии добавок они используют наименования лекарств. Вот фармацевт обычной аптеки выдает препарат со схожим названием известного лекарственного средства.

Все чаще БАДы выдают за аптечные препараты, как производители, так и мошенники-продавцы. В Петербурге задержали злоумышленников, которые представлялись сотрудниками медцентров, обзванивали пожилых жертв и убеждали в покупке чудодейственных снадобий.

Такая продукция может быть откровенной подделкой и содержать опасные для организма человека вещества. В новый технический регламент из старого документа перекочевал целый список растений, которые запрещено использовать в изготовлении БАДов.

«Запрещены прежде всего ядовитые растения, это безусловно, это всегда так было и вот все те растения, которые входят в состав БАДов, они имеют традиции пищевого применения. Это обязательное условие», — говорит заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФИУ питания и биотехнологий, доктор биологических наук Вера Коденцова.

Такие нововведения, по словам специалистов, повысят качество продукции. Приобретать биологически активные добавки специалисты советуют не где-то в интернете и не у сомнительных торговцев, а только в аптеках. Более того, при покупке проверять подлинность БАДов на сайте Роспотребнадзора — там есть реестр, в котором содержится продукция, прошедшая государственную регистрацию. А еще нужно тщательно изучать этикетку, обращать внимание на надпись «не является лекарством» и главное — не принимать без явной необходимости.