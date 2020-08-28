Россия высылает старшего сотрудника посольства Норвегии

|
Алина Потёмкина
26

В МИД РФ подчеркнули, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Осло.

Россия высылает старшего сотрудника посольства Норвегии

Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Россия объявила персоной нон грата одного из старших дипломатов посольства Норвегии. Такое решение было принято в связи с высылкой из королевства сотрудника российской дипмиссии. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«Посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней — именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику», — говорится в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что линия поведения Норвегии негативно сказывается на двусторонних отношениях между странами. Всю ответственность за сложившуюся ситуацию в Москве возлагают на Осло.

По информации источника РИА Новости, Россия высылает советника посольства Норвегии в РФ Яна Флэте.

В середине августа в Норвегии был задержан 50-летний мужчина по подозрению в связи с «российским шпионом». Ему вменяют разглашение секретной информации, способное нанести вред государству. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. В связи с этим российский дипломат, чье имя не разглашалось, был объявлен персоной нон грата.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вызове норвежского посла в МИД России.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.24
-0.30 89.00
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:29
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре
12:18
Родственники Легкоступовой так и не забрали урну с ее прахом
12:07
Россия высылает старшего сотрудника посольства Норвегии
12:02
Елена Исинбаева прокомментировала свою госпитализацию
11:48
«Правая рука» Байдена Камала Харрис поддержала протестующих в Висконсине
11:38
Депутат Сейма Латвии призвал использовать «ненавистный русский язык»

Сейчас читают

У экс-супруги Ефремова похитили более одного миллиона рублей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок