Россия высылает старшего сотрудника посольства Норвегии

Россия объявила персоной нон грата одного из старших дипломатов посольства Норвегии. Такое решение было принято в связи с высылкой из королевства сотрудника российской дипмиссии. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«Посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней — именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику», — говорится в сообщении.

Также в министерстве подчеркнули, что линия поведения Норвегии негативно сказывается на двусторонних отношениях между странами. Всю ответственность за сложившуюся ситуацию в Москве возлагают на Осло.

По информации источника РИА Новости, Россия высылает советника посольства Норвегии в РФ Яна Флэте.

В середине августа в Норвегии был задержан 50-летний мужчина по подозрению в связи с «российским шпионом». Ему вменяют разглашение секретной информации, способное нанести вред государству. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. В связи с этим российский дипломат, чье имя не разглашалось, был объявлен персоной нон грата.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вызове норвежского посла в МИД России.