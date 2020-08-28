Сотрудника дипмиссии России в середине августа объявили в королевстве персоной нон грата.

Посла Норвегии вызвали в МИД РФ 

Фото: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

МИД РФ вызвал посла Норвегии в России в связи с инцидентом высылки российского дипломата из Осло. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудник дипмиссии России был выдворен из столицы Норвегии в середине августа. Тогда сообщалось о задержании 50-летнего мужчины по подозрению в разглашении государственной тайны, который якобы общался с «российским шпионом». Ему инкриминировали передачу секретных сведений иностранному государству, способную навредить фундаментальным интересам Норвегии. Согласно законодательству страны, задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. Имя высланного дипломата не называлось. МИД России тогда выразил ноту протеста королевству.

Ранее 5-tv.ru писал, чем занимался в посольстве объявленный персоной нон грата российский дипломат.

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