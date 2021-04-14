Пока весь мир обсуждает таяние ледников в Гренландии и достижения «точки невозврата», российские экологи уже давно бьют тревогу: наша тундра тоже тает! Причем в отличие от Гренландии, которая может поменять направление теплого течения Гольфстрим пресной водой с растаявших ледников, болота тундры могут усугубить процесс парникового эффекта. Правда, пока в малых количествах. В интервью с главным экологом природоохранного фонда «Верховье» Юлием Добрушиным, 5-tv.ru узнал, насколько опасно оттаивание болот в тундре для Заполярья и экологии в целом.

Юлий Добрушин

Главный эколог природоохранного фонда «Верховье»

— Что вы можете сказать об изменении климата на Земле?

— Климат на Земле меняется — это факт. Особенно это видно в приполярных областях, но долго ли это будет продолжаться и когда закончится, никто по сути дела не знает. Это все гадания и предположения, а в лучшем случае — гипотезы. Одной стройной теории, которая была подтверждена экспериментально или неопровержимыми фактами, на сегодняшний день не существует. Что будет дальше и как будут развиваться климатические изменения, сказать сложно. Такие истории были неоднократно и как-то все возвращалось примерно к тому уровню, который мы с вами знаем.

— Как таяние ледников Гренландии может отразиться на общей экологической обстановке?

— По поводу таяния гренландских ледников есть предположение, что если этот процесс ускорится, а массы пресной воды, которые сбрасываются в океан, увеличатся, они могут преградить путь теплому течению Гольфстрим. Напомню, что это течение сохраняет относительное тепло во всей Западной Европе и на нашем Северо-Западе вплоть до Баренцева моря. Конечно, Гольфстрим не прекратит свое существование, но его направление может измениться. Если это случится, то наоборот, нас всех ждет страшный холод, а не потепление.

Холодная пресная вода от растаявших ледников Гренландии может изменить направление течения Гольфстрим. Фото: Globallookpress.com / AGAMI / V. Legrand

— На чем еще отражается процесс глобального потепления?

— Второй очень опасный фактор этих процессов — это оттаивание тундры. В этом случае территории нашей страны оказываются в центре внимания, потому что огромные пространства нашего Заполярья представляют из себя болота, но замороженные. А болота несут в себе огромный запас метана, но сейчас его выделяется немного, потому что пока что летом оттаивает их небольшой слой. Если это таяние будет происходить более интенсивно, а это действительно уже наблюдается в некоторых местах, то с каждым годом будет выбрасываться все больше и больше метана. Он является парниковым газом, причем более сильным, чем углекислый.

Почему у нас на Земле происходит потепление? От парникового эффекта. Вся наша промышленность и даже скотоводство, как оказалось, играет существенную роль. Огромное количество навоза, получаемого от скота, перегнивает и выделяется углекислый газ. Он, как и метан, легче воздуха и поднимается в верхнюю часть атмосферы. Все эти процессы задерживают тепло в атмосфере, отражаемое обратно в космос, и оно остается на Земле.

— Как оттаивание болот в тундре может повлиять на экологию?

— Как я уже сказал ранее, таяние вечной мерзлоты в тундре, освобождает космический объем метана из болот. Это усиливает парниковый эффект. Вот это, в отличие от Гольфстрима, уже началось! Правда, пока еще не в очень значительных объемах. Уже образуются какие-то воронки.

Еще один фактор, менее важный для мира, но важный для России в плане экономики и людей, проживающих на севере — обрушение тяжелых многоэтажных построек времен СССР. То есть, все тяжелое капитальное строительство в полярной зоне. Нигде больше нет таких городов, где население в 100 тысяч человек живет далеко на севере. На той же Аляске маленькие населенные пункты, состоящие из отдельных домиков. У них нет централизованного отопления и систем водоснабжения, как у нас. Норильск — это как очень небольшая Москва: пятиэтажные дома, все централизовано, трубы, кабели и все это стоит на сваях, потому что все это стоит на вечной мерзлоте.

Таяние вечной мерзлоты в тундре может стать причиной разрушения фундаментов зданий в городах Заполярья Фото: Globallookpress.com / Denis Kogevnikov

— Разлив дизельного топлива в Норильске — следствие оттаивания тундры?

— По всем источникам, насколько можно судить, разлив нефтепродуктов в Норильске обусловлен именно этим. Эта емкость, из которой вылились загрязняющие вещества, просела за счет таяния мерзлоты. Это давно предсказывали. Инженеры сразу стали говорить об этой опасности, но как всегда, у нас не обратили на нее внимание до тех пор, пока она не начала проявляться.

Из-за таяния вечной мерзлоты в тундре, начнут рваться нефтепроводы, которые тянутся по всей Сибири. Я не хочу вас сильно пугать! Я наоборот считаю, что современный человек может противостоять стихии и самым мощным природным процессам. Надеюсь, что человек придумает, как в конце концов бороться со всеми этими твердыми бытовыми отходами, со всем этим пластиком. Но пока сказать трудно, потому что никто не знает интенсивности и продолжительности этих климатических изменений. Прежде всего, нужно бороться с тем, что мы бросаем на чашку колеблющихся природных весов.

Несмотря на стремительное таяние вечной мерзлоты в тундре и усугубления парникового эффекта, ученые Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили в этом свои плюсы. В данной природной зоне появляются оазисы с кустарниково-луговой растительностью. Зарождение жизни в когда-то мертвой зоне обусловлено термокарстом — образованием просадочных и провальных форм рельефа и подземных пустот из-за вытаивания льда. Растения зацвели из-за того, что котловины бывших озер опустели из-за таяния льда и эрозии берегов. Благодаря этому в провалах скапливаются минеральные вещества, которые подпитывают растения.

Потенциал плодородности тундры был недооценен из-за небольшого урожайного периода. Фото: Globallookpress.com / George Zakharchuk

В 2019-м в местах бывшей мерзлоты было обнаружено цветение ромашек, злаков, полярных маков и другой флоры. Уникальное явление доказало, климатический и урожайный потенциал тундры был недооценен, так как она имеет небольшой урожайный период — два месяца. Даже в таких условиях арктическая зона России может давать богатый урожай — злаки и травы для корма скота. Также ученые из ТГУ предположили, что при дальнейшей таяние вечной мерзлоты, в Заполярье могут появиться новые виды животных.