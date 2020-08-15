Таяние ледников Гренландии невозможно остановить
Группа ученых заявила, что «точка невозврата» уже пройдена и на климатические изменения никак нельзя повлиять.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Karlheinz Irlmeier, 5-tv.ru
«Точка невозврата» в процессе таяния ледников Гренландии уже пройдена. Климатические изменения невозможно остановить. К такому неутешительному выводу пришла международная группа исследователей, пишет журнал Nature Communications Earth and Environment.
Ученые провели дистанционное зондирование более 200 ледников в Гренландии и определили, что регион прошел тот момент, когда снегопады еще компенсировали потери. Теперь же количество льда продолжит сокращаться и не важно, насколько сильными будут осадки.
В восьмидесятых и девяностых годах прошлого века количество свежего снега и тающего льда находилось в равновесии. В это время убыль составляла примерно 450 миллиардов тонн. Однако с 2000-х годов осадки уже не могут компенсировать потери.
В итоге за последние двадцать лет ледники уменьшились настолько, что уже не дотягиваются до дна океана, поэтому омываются снизу водой, что ускоряет таяние.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Антарктиде было замечено катастрофическое таяние льда.
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