Таяние ледников Гренландии невозможно остановить

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Андрей Чапыгин
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Группа ученых заявила, что «точка невозврата» уже пройдена и на климатические изменения никак нельзя повлиять.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karlheinz Irlmeier, 5-tv.ru

«Точка невозврата» в процессе таяния ледников Гренландии уже пройдена. Климатические изменения невозможно остановить. К такому неутешительному выводу пришла международная группа исследователей, пишет журнал  Nature Communications Earth and Environment.

Ученые провели дистанционное зондирование более 200 ледников в Гренландии и определили, что регион прошел тот момент, когда снегопады еще компенсировали потери. Теперь же количество льда продолжит сокращаться и не важно, насколько сильными будут осадки.

В восьмидесятых и девяностых годах прошлого века количество свежего снега и тающего льда находилось в равновесии. В это время убыль составляла примерно 450 миллиардов тонн. Однако с 2000-х годов осадки уже не могут компенсировать потери. 

В итоге за последние двадцать лет ледники уменьшились настолько, что уже не дотягиваются до дна океана, поэтому омываются снизу водой, что ускоряет таяние. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Антарктиде было замечено катастрофическое таяние льда

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