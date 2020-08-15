Таяние ледников Гренландии невозможно остановить

«Точка невозврата» в процессе таяния ледников Гренландии уже пройдена. Климатические изменения невозможно остановить. К такому неутешительному выводу пришла международная группа исследователей, пишет журнал Nature Communications Earth and Environment.

Ученые провели дистанционное зондирование более 200 ледников в Гренландии и определили, что регион прошел тот момент, когда снегопады еще компенсировали потери. Теперь же количество льда продолжит сокращаться и не важно, насколько сильными будут осадки.

В восьмидесятых и девяностых годах прошлого века количество свежего снега и тающего льда находилось в равновесии. В это время убыль составляла примерно 450 миллиардов тонн. Однако с 2000-х годов осадки уже не могут компенсировать потери.

В итоге за последние двадцать лет ледники уменьшились настолько, что уже не дотягиваются до дна океана, поэтому омываются снизу водой, что ускоряет таяние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Антарктиде было замечено катастрофическое таяние льда.