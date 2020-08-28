У челябинца списали деньги с карты за несуществующие поездки на скорости 3000 км/час

У жителя Челябинска сервис «Яндекс. Такси» списал с карты примерно восемь тысяч рублей за поездки по Волгограду, которые он не совершал.

Как рассказал пострадавший URA.RU, средства были сняты ночью, когда он спал. По его словам, только утром он обнаружил, что с его карты списали около восьми тысяч рублей за три «поездки» по Волгограду.

Из отчета следует, что во время одной из поездок такси удивительным образом преодолело расстояние в 153 километра всего лишь за три минуты, то есть на скорости примерно в три тысячи километров в час. При этом, как показывают скрины отчетов, клиент якобы остался доволен такой быстрой «ездой», поскольку оставил таксисту почти тысячу рублей чаевых.

Челябинец рассказал, что он немедленно заблокировал карту и обратился в службу поддержки с требованием вернуть деньги. Сервис пообещал разобраться в ситуации в течение суток. Судя по всему, злоумышленники нашли «пробелы» в системе безопасности сервиса, поскольку никаких следов взлома обнаружено не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России придумали схему электронного контроля для борьбы с недобросовестными таксистами.