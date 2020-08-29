Шокирующие кадры: пьяный житель Омска напал с мачете на семью с ребенком

Пьяный житель Омска напал с мачете на семью с полуторогодовалым ребенком из-за плача малыша. Как сообщает местный «12 канал», вопиющий инцидент произошел в дворе одного из домов по улице Котовского.

Стражи порядка выяснили, что малыш сидел в припаркованной машине вместе со взрослыми. В этот момент родители мальчика были в магазине. Когда малыш заплакал, знакомые не смогли его успокоить. Крики ребенка вызвали недовольство нетрезвого жильца квартиры на первом этаже дома. После сделанного из окна замечания мужчина выскочил на улицу с мачете в руках и принялся наносить удары отцу малыша, а также крушить иномарку.

На кадрах видно, что в потасовки принимает активное участие и знакомый неадекватного местного жителя, который палкой бьет по автомобилю и людям.

В результате происшествия пострадавший глава семейства был госпитализирован. Экспертиза установила, что его здоровью был нанесен тяжкий вред. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Предполагаемым преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвич напал на ребенка из-за игрушки.