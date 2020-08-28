«Таскал по полу и выкручивал руку»: Москвич напал на ребенка из-за игрушки

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств нападения мужчины на малолетнего ребенка на детской площадке в московских Черемушках.

На видео, снятом матерью мальчика, можно увидеть, что взрослый мужчина крепко держит ребенка за руку, а тот плачет и просит его отпустить. При этом житель столицы говорит, что мальчик «выкинул игрушку» его сына, а родительница отвечает мужчине, что он применяет «насильственные действия» к ее ребенку.

Как рассказала мать пятилетнего мальчика 5-tv.ru, конфликт произошел 27 августа из-за того, что ее сын взял машинку сверстника и бросил. Именно это обстоятельство спровоцировало агрессию мужчины.

«Я смотрю, что мужчина взрослый хватает его за руку, начинает ее выкручивать, тянуть его по полу. Мой ребенок начинает кричать. Я не понимаю, в чем дело», – сказала девушка, отметив, что в этот момент достала телефон и начала снимать.

По ее словам, она пыталась забрать мальчика, однако мужчина его не отпускал. Тогда родительница вызвала полицию. При этом агрессор и его супруга начали на нее нападать, кричать и снимать.

«Когда я вызвала полицию, ребенка уже забрала. Он плакал, у него была красная рука», — заявила она.

Как рассказала женщина, буйные родители успели уйти до приезда полиции. Мать пострадавшего мальчика написала заявление. По ее словам, данный инцидент повлиял на психику малыша: на следующую ночь испугавшийся ребенок просыпался, звал маму и выкручивал руки.

На данный момент Следственный комитет устанавливает обстоятельства случившегося. В ведомстве заявили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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