«Таскал по полу и выкручивал руку»: Москвич напал на ребенка из-за игрушки
В настоящий момент Следственный комитет проверяет все обстоятельства случившегося.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
«Отнялась левая сторона»: Кудрявцева рассказала о состоянии разбитой инсультом матери
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Lilly
Следственный комитет проводит проверку обстоятельств нападения мужчины на малолетнего ребенка на детской площадке в московских Черемушках.
На видео, снятом матерью мальчика, можно увидеть, что взрослый мужчина крепко держит ребенка за руку, а тот плачет и просит его отпустить. При этом житель столицы говорит, что мальчик «выкинул игрушку» его сына, а родительница отвечает мужчине, что он применяет «насильственные действия» к ее ребенку.
Как рассказала мать пятилетнего мальчика 5-tv.ru, конфликт произошел 27 августа из-за того, что ее сын взял машинку сверстника и бросил. Именно это обстоятельство спровоцировало агрессию мужчины.
«Я смотрю, что мужчина взрослый хватает его за руку, начинает ее выкручивать, тянуть его по полу. Мой ребенок начинает кричать. Я не понимаю, в чем дело», – сказала девушка, отметив, что в этот момент достала телефон и начала снимать.
По ее словам, она пыталась забрать мальчика, однако мужчина его не отпускал. Тогда родительница вызвала полицию. При этом агрессор и его супруга начали на нее нападать, кричать и снимать.
«Когда я вызвала полицию, ребенка уже забрала. Он плакал, у него была красная рука», — заявила она.
Как рассказала женщина, буйные родители успели уйти до приезда полиции. Мать пострадавшего мальчика написала заявление. По ее словам, данный инцидент повлиял на психику малыша: на следующую ночь испугавшийся ребенок просыпался, звал маму и выкручивал руки.
На данный момент Следственный комитет устанавливает обстоятельства случившегося. В ведомстве заявили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее 5-tv.ru писал о мужчине, который напал на 12-летнюю девочку с ножом в Анапе.
Читайте также
77%
-0.60 88.74
-0.26
Нашли ошибку?