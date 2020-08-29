Илон Маск показал успешно чипированную свинью

Илон Маск показал результат успешного чипирования мозга свиньи. В ходе YouTube-трансляции изобретатель продемонстрировал особь животного, которому был имплантирован чип два месяца назад. По его словам, размером он меньше монеты и не требует подзарядки.

«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — сказал Маск.

Чип, разработанный компанией Neuralink, позволяет отслеживать активность мозга животного по беспроводному каналу. Когда свинья что-то трогает своим пятачком, устройство в ее мозгу подает импульсы. По мнению ученых, в будущем такие чипы позволят лечить неврологические заболевания.

Также исследователи провели эксперимент. Чип был вживлен двум особям свиньи, одной из них его потом безболезненно извлекли. Второй свинье затем вживили сразу два чипа, доказав, что устройства могут работать параллельно.

Маск пояснил, что в будущем чипирование людей будет вначале дорогостоящей операцией, но постепенно цену удастся снизить до нескольких тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что состояние Илона Маска впервые превысило сто миллиардов долларов.