Состояние Илона Маска впервые превысило сто миллиардов долларов

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Андрей Чапыгин
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Американских предприниматель и изобретатель попал в рейтинг богатейших людей мира.

Состояние Илона Маска впервые превысило сто миллиардов долларов

Фото: www.globallookpress.com © Jörg Carstensen

Состояние Илона Маска, американского бизнесмена, руководителя компаний Tesla и SpaceX, впервые превысило сто миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики сообщают, что на счетах предпринимателя находится 101 миллиард долларов. Основная причина увеличения доходов — рост стоимости акций Tesla, котировки которой на прошлой неделе преодолели две тысячи долларов. В минувшую среду одна ценная бумага стоила 2100 долларов, а год назад — всего 260.

Помимо Маска, в рейтинг попал глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием ровно в два раза больше, чем у основателя Tesla. Безос, по данным экспертов Bloomberg, с 202 миллиардами долларов возглавляет список. На втором месте находится Билл Гейтс, один из основателей Microsoft, у которого на счетах находится 124 миллиарда и глава Facebook Марк Цукерберг со 115 миллиардами долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разработке Маском новой технологии Neuralink, благодаря которой музыка будет транслироваться напрямую в мозг, минуя уши.

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