Около 18 тысяч человек вышли на митинг в Берлине против ограничений из-за COVID-19

|
Молодцова Анна
74

По информации немецких СМИ, акция протеста стала одной из самых многочисленных в столице Германии за последние 15 лет.

Фото, видео: REUTERS/Axel Schmidt

Порядка 18 тысяч человек собрались в центре Берлина, чтобы принять участие в массовом протесте против введенных ограничений из-за коронавируса. По сообщениям немецких СМИ, сегодняшний митинг является одним из самых многочисленных в столице ФРГ за последние 15 лет.

Акция протеста была организована штутгартским движением Querdenken 711, которое выступает против политики немецких властей по борьбе с COVID-19. «Ковид-диссиденты» планируют маршем пройти через весь город, конечной точкой объявлена улица рядом с Бранденбургскими воротами.

По мнению манифестантов, антикоронавирусные меры сильно ограничивают их свободу, поэтому их необходимо отменить. На опубликованных кадрах с места протестов видно, что многие митингующие не надели защитные маски и не соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

Тем не менее, полиция не санкционировала старт колонн у станции Торштрассе именно по той причине, что участники отказываются надеть маски.

«Мы работаем на месте, когда станет ясно, что организаторы могут обеспечить соблюдение требования ношения масок, тогда акция сможет начаться», — сообщила РИА Новости представитель полиции Берлина.

Однако чуть позже появилось сообщение полиции города на ее официальном Twitter-аккаунте, в котором говорится, что по требованию правоохранителей акция окончена. Произошло это из-за того, что требования по безопасности так и не были соблюдены организаторами.

Изначально власти города запретили шествие из-за сложной эпидемиологической обстановки. Однако позже Административный суд немецкой столицы позволил протестующим выйти на улицы с условием соблюдения всех мер безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии устроили массовый концерт в период пандемии.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:24
Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» умер через день после юбилея
17:15
«Не мешайте, они сами развалят дело» — адвокат Жорин о суде Тарасова с экс-женой
16:54
«Я места себе найти не мог!» — Дима Билан рассказал о своей болезни
16:36
В отношении матери, жестоко избившей сына в Казани, возбуждено уголовное дело
16:19
Около 18 тысяч человек вышли на митинг в Берлине против ограничений из-за COVID-19
16:02
Стала известна причина смерти тренера Федора Емельяненко

Сейчас читают

«В детстве не любила музыку»: сестра Димы Билана о начале карьеры, фобиях и дурном характере
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Марс станет ретроградным»: астролог Володина предупредила о тяжелом сентябре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок