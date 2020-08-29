Около 18 тысяч человек вышли на митинг в Берлине против ограничений из-за COVID-19

Порядка 18 тысяч человек собрались в центре Берлина, чтобы принять участие в массовом протесте против введенных ограничений из-за коронавируса. По сообщениям немецких СМИ, сегодняшний митинг является одним из самых многочисленных в столице ФРГ за последние 15 лет.

Акция протеста была организована штутгартским движением Querdenken 711, которое выступает против политики немецких властей по борьбе с COVID-19. «Ковид-диссиденты» планируют маршем пройти через весь город, конечной точкой объявлена улица рядом с Бранденбургскими воротами.

По мнению манифестантов, антикоронавирусные меры сильно ограничивают их свободу, поэтому их необходимо отменить. На опубликованных кадрах с места протестов видно, что многие митингующие не надели защитные маски и не соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

Тем не менее, полиция не санкционировала старт колонн у станции Торштрассе именно по той причине, что участники отказываются надеть маски.

«Мы работаем на месте, когда станет ясно, что организаторы могут обеспечить соблюдение требования ношения масок, тогда акция сможет начаться», — сообщила РИА Новости представитель полиции Берлина.

Однако чуть позже появилось сообщение полиции города на ее официальном Twitter-аккаунте, в котором говорится, что по требованию правоохранителей акция окончена. Произошло это из-за того, что требования по безопасности так и не были соблюдены организаторами.

Изначально власти города запретили шествие из-за сложной эпидемиологической обстановки. Однако позже Административный суд немецкой столицы позволил протестующим выйти на улицы с условием соблюдения всех мер безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии устроили массовый концерт в период пандемии.