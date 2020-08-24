Массовый концерт в пандемию устроили в Германии. Насколько это безопасно?

Власти Германии устроили массовый концерт в период пандемии. И это не безответственность, а эксперимент. Проверяли, можно ли обезопасить участников подобных мероприятий.

Две тысячи зрителей-добровольцев протестировали на COVID-19, а затем разделили на три группы. Первая посетила концерт, как в «докоронавирусные» времена, а две других — с соблюдением ограничений. Организаторы пытались отследить, где наблюдается наибольшее скопление людей и к каким поверхностям они прикасаются чаще всего.

Весь день перед зрителями выступал популярный немецкий певец Тим Бенджко. И это был единственный шанс посетить концерт в ближайшее время, ведь в Германии, как и в большинстве стран, они пока запрещены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи юных спортсменов мечтают вернуться к тренировкам после пандемии.