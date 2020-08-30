«Кто в доме хозяин?»: какие поступки женщин страшно пугают мужчин

Принято считать, что женщина — хрупкое, нежное создание, о котором должен заботиться мужчина. Но иногда представительницы слабого пола перенимают повадки и поступки сильного, чем могут сильно оттолкнуть мужчину. Каких ошибок в отношениях с любимым человеком стоит избегать девушке, в интервью 5-tv.ruрассказала семейный психолог Ольга Романив.

Прежде всего специалист советует с умом подходить к распространяющейся тенденции феминизма. Она подчеркивает, что девушки не должны перенимать ведущую роль в отношениях, если это угнетает их кавалера. Напротив, спутница должна поддерживать своего, партнера и мягко наставлять наверный путь.

«Здоровье, карьерный рост, успех, деньги, настрой — это все напрямую связано с тем, какая рядом с мужчиной находится женщина», — отмечает Ольга Романив.

Для сохранения «мира» в семье женщине лучше не говорить супругу о его ошибках слишком грубо, не подкалывать и не унижать. Психолог советует правильно подбирать выражения в диалоге с мужчиной, если он совершил ошибку.

«Если женщина скажет ему в лоб „ты не прав“, то это очень сильно обидит мужчину. А если еще женщина скажет это при людях, то он возможно начнет против этой нее войну», — предостерегает специалист.

www.globallookpress / Christian Ohde

Это не значит, что женщина не должна иметь в союзе своего слова и полностью подчиняться мужчине.

«Зачем тогда такие отношения, когда нельзя быть искренней с мужчиной?» – задается вопросом Романив.

Многие спорные моменты в отношениях и жизни в целом легче может решить именно слабый пол, за счет своей уникальной интуиции, считает эксперт.

«Подать интуицию надо по-женски: легко, радостно, и чтобы мужчина чувствовал себя лидером в отношениях», — объяснила семейный психолог.

Кроме всего вышесказанного, по словам Ольги Романив, ни в коем случае нельзя забывать про настоящую женскую мудрость. Именно рядом с такими спутницами мужчины достигают внушительных вершин.

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