Звезда «Дома-2» Степан Меньшиков показал фото с новорожденной малышкой

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Софья Зуева
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Ангелина Монах и Степан Меньшиков стали родителями. У звездной пары родилась дочка.

Фото, видео: Instagram @stepanvalerich

Звезды «Дома-2» Ангелина Монах и Степан Меньшиков стали родителями. У них родилась дочка. Молодую маму из роддома забрал муж. После в Instagram он похвастался фотографией из клиники.

Снимок с новорожденной малышкой новоиспеченный папа разместил в Instagram. В подписи к посту он трогательно поблагодарил избранницу за силу и терпение и признался ей в любви.

«Дорогая моя Гелечка! @angelinathailand Благодарю тебя за нашу любимую дочку. За твою силу и терпение. Ты самая лучшая на свете. Очень тебя люблю!» — написал Меншиков.

Фанаты известной пары искренне порадовались пополнению в семье и пожелали всего самого наилучшего новоиспеченным родителям.

«Надеюсь малышка вас сблизит еще больше!»

«Пусть доченька радует вас каждый день! Будет здоровенькой, умненькой и харизматичной как папа!»

«Радости вам, понимания, Зайке — счастья по судьбе», — написали фолловеры.

Instagram @stepanvalerich

Степан Меньшиков стал одним из первых участников «Дома-2». Первый роман он закрутил с Аленой Водонаевой. Не избежала ухаживаний со стороны Меншикова и одна из самых ярких участниц, а позже и телеведущих проекта — Ольга Бузова. Некоторое время актер встречался с Викторией Боней, но роман также закончился неудачно.

Звезда был женат трижды. От предыдущего брака с Евгенией Шамаевой у него родились двое детей. С Ангелиной Монах артист поженился в марте этого года. 26 августа у них родилась дочь, об этом ранее сообщил 5-tv.ru.

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