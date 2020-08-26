«Спасибо за куколку!»: участник «Дома-2» Степан Меньщиков стал отцом

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Татьяна Меркер
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Шоумен трогательно поблагодарил свою жену Ангелину Монах за рождение дочки.

Фото, видео: Instagram @stepanvalerich

Отношения участников скандальной телестройки «Дом-2» Степана Меньщикова и Ангелины Монах зародились в конце прошлого года и развивались очень стремительно. Не обходилось в паре и без громких скандалов и недопонимания, но все это они смогли преодолеть во имя семьи.

В одном из московских перинатальных центров на свет появилась дочь Ангелины и Степана, о чем сообщил сам отец на свой странице в Instagram. Расплывшись в улыбке, Меньщиков поблагодарил возлюбленную за рождение дочери.

«Дорогая моя Гелечка. Любимая моя! Спасибо тебе за нашу куколку!» — написал счастливый новоиспеченный папочка.

Instagram @stepanvalerich

В комментариях к публикации большинство подписчиков разделили счастье Степана, но нашлись и те, кто оставил негативные послания. Некоторые фолловеры не перестают осуждать Менщикова за жажду наживы и неискренность. В профиле шоумена с частой периодичностью появляются рекламные интеграции, и подписчики обвиняют Степана в использовании площадки только для заработка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алена Рапунцель ушла из «Дом-2».

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