В Москве предложили увековечить память актера Владимира Андреева

В Мосгордуме рассмотрят вопрос об увековечивании памяти народного артиста РСФСР, актера Владимира Андреева. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комиссии законодательного органа по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

О смерти выдающегося деятеля культуры стало известно 29 августа. Андреев ушел из жизни через день после празднования своего 90-летия. Сообщалось, что артист долгое время страдал от ишемической болезни сердца. По предварительным данным, причиной смерти мог стать микроинсульт.

«Мы рассмотрим вопрос об увековечивании памяти Владимира Андреева. Он не только актер, но и режиссер, который столько всего отдал театру Ермоловой. Он работал до последнего», — отметил в комментарии СМИ Герасимов.

А также добавил, что Андреев — один из тех, кто внес неоценимый вклад в развитие культуры не только Москвы, но и всей страны.

Зрителям актер наиболее известен по ролям в таких фильмах как «Сказка о царе Салтане», «Ультиматум», «Джамайка», «Ночной патруль» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал о причинах тяжелого заболевания актера Владимира Андреева.