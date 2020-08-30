В Москве предложили увековечить память актера Владимира Андреева

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Виктория Андреева
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Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» ушел из жизни 29 августа. По предварительным данным, у него случился микроинсульт.

В Москве предложили увековечить память актера Владимира Андреева

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

В Мосгордуме рассмотрят вопрос об увековечивании памяти народного артиста РСФСР, актера Владимира Андреева. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комиссии законодательного органа по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

О смерти выдающегося деятеля культуры стало известно 29 августа. Андреев ушел из жизни через день после празднования своего 90-летия. Сообщалось, что артист долгое время страдал от ишемической болезни сердца. По предварительным данным, причиной смерти мог стать микроинсульт.

«Мы рассмотрим вопрос об увековечивании памяти Владимира Андреева. Он не только актер, но и режиссер, который столько всего отдал театру Ермоловой. Он работал до последнего», — отметил в комментарии СМИ Герасимов.

А также добавил, что Андреев — один из тех, кто внес неоценимый вклад в развитие культуры не только Москвы, но и всей страны.

Зрителям актер наиболее известен по ролям в таких фильмах как «Сказка о царе Салтане», «Ультиматум», «Джамайка», «Ночной патруль» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал о причинах тяжелого заболевания актера Владимира Андреева.

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