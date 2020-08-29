«Наложившаяся на болезнь депрессия» — ректор ГИТИСа о смерти Владимира Андреева

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Алиса Маркова
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Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» умер через день после юбилея. Ему только исполнилось 90 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Трагическое известие о смерти народного артиста СССР Владимира Андреева потрясла его близких, коллег и почитателей его творчества. Звезда фильма «Сказка о царе Салтане» умер через день после юбилея. 27 августа ему исполнилось 90 лет.

В интервью 5-tv.ru ректор ГИТИСа Григорий Заславский с грустью сообщил, что не смог его поздравить лично.

«К сожалению, никто из нас не смог его поздравить лично», — сказал Заславский.

Он также поведал о том, как себя чувствовал в последнее время Андреев. По его словам, состояние здоровья артиста оставляло желать лучшего.

«Он себя плохо чувствовал. Еще он как настоящий мужчина тяжело переживал вот эту подступающую немощь и фактически его уход это такая наложившаяся на болезнь депрессия, можно сказать», — заявил ректор ГИТИСа.

Кроме того Заславский назвал уход из жизни Андреева личным горем.

«Это большая трагедия и для ГИТИСа, и для меня лично. Потому что я считаю, что он для меня был учителем безусловно, нас связывали теплые человеческие отношения», — заключил Заславский.

Предположительно, прощание с актером состоится в среду, 2 сентября, в его родном театре имени Ермоловой.

Советский и российский актер театра и кино Владимир Андреев также являлся театральным режиссером и педагогом.

Он родился 27 августа 1930 года в Москве. За долгие годы работы в кино он снялся в десятках фильмов, в таких, как «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум» и других.

С 1990 года Андреев работал художественным руководителем в театре Ермоловой. Кроме того он преподавал в ГИТИСе будучи заведующим кафедрой актерского мастерства. Среди его подопечных были Кристина Орбакайте, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Евгений Каменькович и другие.

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