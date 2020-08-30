Лобода в бикини спросила у фанатов, пошли ли ей летние тренировки на пользу

Светлана Лобова похвасталась поджарым телом после целого лета усиленных тренировок. Звезда выложила в Instagram фото в бикини телесного цвета, подчеркнувшем ее ровный загар.

«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете, летние тренировки пошли на пользу? Делитесь своими личными достижениями в комментариях», — написала Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники одобрили работу знаменитости над собой. Многие открыто восхищались ее стройным телом и длинными ногами.

«Конечно, пошли. Вы сногсшибательны»

«Двое детей, и такая классная фигура! Да, спорт нужен всем, это дает такой заряд энергии и, конечно, тело мечты»

«Слов нет — идеальная»

«Ух, какая!» — писали фолловеры.

Но нашлись и те, кому Лобода показалась чрезмерно худой и спортивной.

«Перебор»

«Некрасиво»

«Патология во всем!» — писали недовольные.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Лобода устроила гламурный фотосет со старшей дочкой.