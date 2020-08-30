Лобода в бикини спросила у фанатов, пошли ли ей летние тренировки на пользу

|
Алина Потёмкина
205

Певица похвасталась идеальной фигурой и рассказала, как ей удалось достичь такого результата.

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобова похвасталась поджарым телом после целого лета усиленных тренировок. Звезда выложила в Instagram фото в бикини телесного цвета, подчеркнувшем ее ровный загар.

«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете, летние тренировки пошли на пользу? Делитесь своими личными достижениями в комментариях», — написала Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники одобрили работу знаменитости над собой. Многие открыто восхищались ее стройным телом и длинными ногами.

«Конечно, пошли. Вы сногсшибательны»

«Двое детей, и такая классная фигура! Да, спорт нужен всем, это дает такой заряд энергии и, конечно, тело мечты»

«Слов нет — идеальная»

«Ух, какая!» — писали фолловеры.

Но нашлись и те, кому Лобода показалась чрезмерно худой и спортивной.

«Перебор»

«Некрасиво»

«Патология во всем!» — писали недовольные.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Лобода устроила гламурный фотосет со старшей дочкой.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:47
«Расплата за грехи». Любовь Владимира Андреева и Натальи Селезневой началась с измены
11:26
Неизвестные украли из квартиры бизнес-леди в Петербурге 8 миллионов рублей
11:07
Путин назвал угольную промышленность гарантом стабильности регионов
10:46
Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии
10:24
Лобода в бикини спросила у фанатов, пошли ли ей летние тренировки на пользу
10:06
Когда в России наступит «бабье лето»?

Сейчас читают

«Я счастлив!» — Пригожин произнес душещипательную речь на свадьбе сына Валерии
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок