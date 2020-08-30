Лобода в бикини спросила у фанатов, пошли ли ей летние тренировки на пользу
Певица похвасталась идеальной фигурой и рассказала, как ей удалось достичь такого результата.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Светлана Лобова похвасталась поджарым телом после целого лета усиленных тренировок. Звезда выложила в Instagram фото в бикини телесного цвета, подчеркнувшем ее ровный загар.
«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете, летние тренировки пошли на пользу? Делитесь своими личными достижениями в комментариях», — написала Лобода.
Поклонники одобрили работу знаменитости над собой. Многие открыто восхищались ее стройным телом и длинными ногами.
«Конечно, пошли. Вы сногсшибательны»
«Двое детей, и такая классная фигура! Да, спорт нужен всем, это дает такой заряд энергии и, конечно, тело мечты»
«Слов нет — идеальная»
«Ух, какая!» — писали фолловеры.
Но нашлись и те, кому Лобода показалась чрезмерно худой и спортивной.
«Перебор»
«Некрасиво»
«Патология во всем!» — писали недовольные.
Ранее 5-tv.ru показывал, как Лобода устроила гламурный фотосет со старшей дочкой.
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