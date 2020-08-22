«„Отцы и дети“ нервно курят»: Лобода устроила гламурный фотосет со старшей дочкой

Любительница эпатажа и хайпа певица Светлана Лобода не скрывает: она безмерно счастлива, что дети унаследовали ее характер. И если маленькая Тильда порой еще стесняется позировать на камеру, то ее старшая сестра Евангелина с удовольствием копирует мамин образ.

Взять, к примеру, последние фото из Instagram Лободы. Звезда и ее наследница предстают перед зрителем в модных «луках» — свободной одежде, на шпильках и в кроссовках. На глазах у обеих, для пущего эффекта, надеты очки в стиле стимпанк.

«Когда дочка вся в маму!» — коротко подписала пост селебрити.

Instagram @lobodaofficial

Пользователи не уставали одаривать звездное семейство комплиментами. Одни восхищались красотой подросшей Евангелины, другие отмечали удивительное сходство Светланы и дочери.

«Наша крошка выросла. Обожаем!»

«Команда — огонь! Поколение „Отцы и дети“ нервно курит в сторонке»,

«Уиии! Какие чудесные девчушки! Евсуське очень идет!» — обращались к любимицам фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото Светланы Лободы с повзрослевшими дочерьми на отдыхе.