«„Отцы и дети“ нервно курят»: Лобода устроила гламурный фотосет со старшей дочкой
Девятилетняя Евангелина Левандовская удивила образом в «мамином» стиле.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Любительница эпатажа и хайпа певица Светлана Лобода не скрывает: она безмерно счастлива, что дети унаследовали ее характер. И если маленькая Тильда порой еще стесняется позировать на камеру, то ее старшая сестра Евангелина с удовольствием копирует мамин образ.
Взять, к примеру, последние фото из Instagram Лободы. Звезда и ее наследница предстают перед зрителем в модных «луках» — свободной одежде, на шпильках и в кроссовках. На глазах у обеих, для пущего эффекта, надеты очки в стиле стимпанк.
«Когда дочка вся в маму!» — коротко подписала пост селебрити.
Пользователи не уставали одаривать звездное семейство комплиментами. Одни восхищались красотой подросшей Евангелины, другие отмечали удивительное сходство Светланы и дочери.
«Наша крошка выросла. Обожаем!»
«Команда — огонь! Поколение „Отцы и дети“ нервно курит в сторонке»,
«Уиии! Какие чудесные девчушки! Евсуське очень идет!» — обращались к любимицам фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото Светланы Лободы с повзрослевшими дочерьми на отдыхе.
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