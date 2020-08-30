«Образец служения искусству»: Наталья Штурм почтила память Кобзона

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Алина Потёмкина
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Советского певца не стало два года назад. Он дожил до 80 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, Instagram @nataliashturm

Память Иосифа Кобзона почтила певица Наталья Штурм. В Instagram она рассказала, как посетила могилу артиста и восхитилась памятником, который поставили на кладбище его родные. Также знаменитость тепло вспомнила о том, каким артист был человеком, и какой вклад внес в культуру России.

«Сегодня два года, как ушел от нас Иосиф Давидович Кобзон. Я помню, как он помог мне в самый тяжелый момент, всегда буду помнить. Образец служения искусству для каждого артиста. Великая жизнь. Невероятной силы человек, таких больше нет, и вряд ли будет», — написала Штурм.

Instagram @nataliashturm

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. В честь певца была названа малая планета, а также самолет одной из российских авиакомпаний. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону.

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