«Думала, мне конец пришел»: Бабкина вспомнила, как устроила сюрприз Кобзону

Ровно два года назад не стало легенды советской и российской эстрады Иосифа Кобзона. Знаменитый певец умер в возрасте 80 лет. Певица Надежда Бабкина почтила его память публикацией на своей странице в Instagram, в которой рассказала, каким запомнила народного артиста СССР. По ее словам, Кобзон был для нее настоящим примером для подражания и яркой личностью.

«Кто для меня Кобзон? Человек с большой буквы. Личность планетарного масштаба. Ярчайший пример для подражания», — написала Бабкина.

Певица заявила, что на сцене ее коллега был «божеством» и все боялись даже вмешиваться в его уникальную манеру исполнения. Тем не менее, Бабкина вспомнила, как однажды рискнула и устроила звезде отечественной эстрады сюрприз. Во время выступления Кобзона она и девушки из ее ансамбля выбежали к нему на сцену и пошли вокруг него хороводом, раскинув шали. В этот момент, по ее словам, певец сильно удивился, так как этот момент не был запланирован.

«Когда закончилось выступление, подходит ко мне:

— Ну, Надька…

Я думала, все: мне конец пришел. Сейчас порвет на части.

А он:

— Ты знаешь, мне понравилось.

— Йося, ты меня прости. Ты слова-то не забыл?

Он рассмеялся:

— Не дождетесь! А вот удивить — удивили…», — шутя вспомнила Бабкина.

Instagram @ngbabkina

Певица также рассказала, что несмотря на тяжелую болезнь, Кобзон никогда не жаловался и до последнего выходил на сцену в таком состоянии, в котором «другие не смогли бы встать с постели». По ее словам, до самой своей смерти артист держался на сцене как «кремень».

Память Иосифа Кобзона почтили и другие деятели искусства. Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Штурм вспомнила, какой вклад певец внес в культуру России.