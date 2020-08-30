Звезды «Дома-2» Валерий Блюменкранц и Анна Левченко поженились

Валерий Блюменкранц и Анна Левченко поженились в воскресенье в Москве, сообщает Starhit.ru. О том, что звезды реалити-шоу «Дом-2» решили связать себя узами брака, стало известно еще в июле. Первыми фотографиями новобрачные уже поделились в социальных сетях.

Торжество прошло очень изыскано и богато. Для комфорта влюбленные сняли гостям гостиничные номера в московском отеле.

«Наша семья, наша опора. Очень хотелось, чтобы родные провели эти выходные в красивом месте, чувствовали себя комфортно и получили максимум заботы и внимания», — рассказал жених.

Instagram @blumenkranz89

Анна Левченко выбрала для церемонии шикарное платье кремового оттенка с глубоким декольте и открытыми плечами. Прическу модели украсила белоснежная фата и диадема, усыпанная камнями. Жених выбрал классический костюм с черным галстуком и желтой бутоньеркой.

После того, как новобрачные в торжественной атмосфере расписались в Грибоедовском ЗАГСе, свадебная процессия отправились на прогулку по столице. Вечером их ждал банкет.

Счастливую семью уже поздравили коллеги по проекту «Дом-2» и их многочисленные поклонники.

«Ребята, поздравляю вас от всей души! Люблю вас!» — написал звезда реалити-шоу Илья Яббаров в Instsagram.

«Будьте счастливы и пусть это будет на всю жизнь»;

«Совет вам да любовь»;

«Берегите друг друга, вы прекрасная пара!» — оставили свои теплые пожелание фанаты.

Модель Анна Левченко и Валерий Блюменкранц встречаются меньше года, но это не помешало влюбленным сыграть свадьбу. По словам жениха, он сразу увидел в своей возлюбленной прекрасную жену и мать своих детей. От прошлого брака у Валерия есть сын. Для Анны брак стал первым.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у звезд «Дома-2» Степана Меньшикова и Ангелины Монах родилась дочь.