Наталья Рудова показала фотографии бурной студенческой юности

Актриса Наталья Рудова решила вспомнить свое прошлое. Звезда опубликовала огромный пост на своей странице в Instagram, в котором рассказала о своей веселой юности и показала, как выглядела в школьные и институтские годы.

На первом фото Рудова появилась с синяком на носу и наклеенным на него пластырем, чем немало испугала своих подписчиков, но потом объяснила, что это всего лишь грим со съемок. Снимок же был выложен как демонстрация того, что актриса, по ее словам, любит «каждый свой шрам».

«Какая крутая у меня жизнь! Нам порой нечего было есть, но нам всегда было, о чем жить! Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому что это было Тру!» — написала Рудова.

Instagram @rudovanata

На выложенных архивных фото актриса показала себя в образе Снегурочки на празднике, «замшелые» стены общаги, а также поделилась снимком «зажигательного» танца на студенческой вечеринке.

«Еще прошу отметить мои шикарные носик и губки, которые всегда у меня были прекрасны», — игриво заметила 37-летняя звезда.

Поклонники актрисы в один голос отметили, что годы над ней не властны, и она как была красавицей, так ей и осталась.

«Какая милашка»;

«Красивая девочка всегда и везде»;

«Такая классная и настоящая», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рудова выложила откровенное фото в купальнике.