Наталья Рудова показала фотографии бурной студенческой юности

|
Молодцова Анна
37 414

Актриса отметила, что в те времена им зачастую нечего было есть, но «всегда было, о чем жить».

Фото, видео: Instagram @rudovanata

Актриса Наталья Рудова решила вспомнить свое прошлое. Звезда опубликовала огромный пост на своей странице в Instagram, в котором рассказала о своей веселой юности и показала, как выглядела в школьные и институтские годы.

На первом фото Рудова появилась с синяком на носу и наклеенным на него пластырем, чем немало испугала своих подписчиков, но потом объяснила, что это всего лишь грим со съемок. Снимок же был выложен как демонстрация того, что актриса, по ее словам, любит «каждый свой шрам».

«Какая крутая у меня жизнь! Нам порой нечего было есть, но нам всегда было, о чем жить! Мы набивали шишки и синяки только на своем опыте, потому что это было Тру!» — написала Рудова. 

Instagram @rudovanata

На выложенных архивных фото актриса показала себя в образе Снегурочки на празднике, «замшелые» стены общаги, а также поделилась снимком «зажигательного» танца на студенческой вечеринке.

«Еще прошу отметить мои шикарные носик и губки, которые всегда у меня были прекрасны», — игриво заметила 37-летняя звезда.

Поклонники актрисы в один голос отметили, что годы над ней не властны, и она как была красавицей, так ей и осталась.

«Какая милашка»;

«Красивая девочка всегда и везде»;

«Такая классная и настоящая», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рудова выложила откровенное фото в купальнике.

Читайте также

-16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
73.94
0.18 89.61
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:17
Утечку радиоактивной воды обнаружили на АЭС в Фукусиме
10:14
Было — стало: как изменились звезды «Великолепного века» за 10 лет после выхода сериала?
10:09
«Этот человек в лице моего дедушки оскорбил поколение ветеранов»: внук Артеменко о Навальном
10:02
Священник унизил крестных дочери Балмашевой, родившей от своего пасынка
9:50
Аттракцион «вращающееся колесо» рухнул в Китае — жуткое видео от первого лица
9:43
Байден официально выдвинул Нуланд кандидатом на пост замглавы Госдепа

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака
Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
«По многочисленным просьбам»: Епифанцев рассказал, зачем снял обувь перед дракой
Запасайтесь попкорном! ТОП мистических странностей в разделе имущества Петросяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Ювелирная работа: убиравший снег тракторист в Петербурге потушил полыхающее авто
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака