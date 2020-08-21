Актриса Наталья Рудова сделала откровенное признание поклонникам в Instagram. Она провела параллель между тем, как сложно бывает поговорить с кем-то по душам, и, напротив, легко открыться физически.

«Легко снять всю одежду и заняться сексом. Люди делают это все время. Но открывать кому-то свою душу, впускать их в свои мысли, надежды, страхи, мечты, будущее… это обнаженное», — написала актриса.

К тексту она добавила очень экспрессивное фото. На снимке она стоит у стены в купальнике, приподняв ногу и выставив вперед бедро. Формы артистки изображены в максимально выгодном свете.

Instagram @rudovanata

Фанаты неоднозначно приняли откровение актрисы. Большинство восхищалось прекрасной фигурой Рудовой, но некоторые ударились в философию.

«Богиня, сама нежность»

«Дерзко»

«Ну… я бы сказала, это прям на грани… Сексуально, да!»

«Как показывает практика — настоящая голая любовь до добра не доводит», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Рудова рассказала о своем идеальном мужчине.