Наталья Рудова в откровенном купальнике порассуждала о сексе и душе — фото
Актриса опубликовала эротичное фото, чем вызвала массу комплиментов среди фолловеров.
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Фото, видео: Instagram @rudovanata
Актриса Наталья Рудова сделала откровенное признание поклонникам в Instagram. Она провела параллель между тем, как сложно бывает поговорить с кем-то по душам, и, напротив, легко открыться физически.
«Легко снять всю одежду и заняться сексом. Люди делают это все время. Но открывать кому-то свою душу, впускать их в свои мысли, надежды, страхи, мечты, будущее… это обнаженное», — написала актриса.
К тексту она добавила очень экспрессивное фото. На снимке она стоит у стены в купальнике, приподняв ногу и выставив вперед бедро. Формы артистки изображены в максимально выгодном свете.
Фанаты неоднозначно приняли откровение актрисы. Большинство восхищалось прекрасной фигурой Рудовой, но некоторые ударились в философию.
«Богиня, сама нежность»
«Дерзко»
«Ну… я бы сказала, это прям на грани… Сексуально, да!»
«Как показывает практика — настоящая голая любовь до добра не доводит», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Рудова рассказала о своем идеальном мужчине.
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