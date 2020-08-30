Помощник Лукашенко назвал количество противников президента Белоруссии

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Софья Зуева
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После выборов в Минске и других городах республики не утихают протестные акции.

Помощник Лукашенко назвал количество противников президента Белоруссии

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

В Белоруссии насчитывается порядка 20-30% населения, выступающего против политики президента Александра Лукашенко. С соответствующим заявлением выступил помощник главы государства Николай Латышенок, обратившись к митингующим гражданам неподалеку от Дворца независимости в Минске, сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что не обладает точными цифрами и ориентируется на собственное представление ситуации, но точно знает, что в период предвыборной гонки количество недовольных было гораздо меньше.

«Я на участках не был. Сейчас примерно процентов 20—30 [процентов против], а было меньше. Теперь людей подогрели», — заявил Латышенок.

Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, с результатом 80,1 процента. Его оппонент, домохозяйка Светлана Тихановская, получила 10,12% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как изменились протесты в Белоруссии за три недели.

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