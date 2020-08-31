Гигиена и знание симптомов коронавируса: советы Минздрава РФ к 1 сентября

Накануне Дня знаний, когда по всей России вновь открываются для занятий школы, Министерство здравоохранения России выпустило ряд рекомендаций для родителей детей. Им советуют помнить целый ряд правил, благодаря которым дистанционную учебу было решено не продлевать.

Знание — сила

Все школьники должны не только из уст учителей, но и от родителей узнать об опасности заражения коронавирусом. Они же должны рассказать о важности профилактики его распространения.

Личный пример

Родители должны не только говорить, но и показывать на себе, как можно сократить риск заражения коронавирусом. Это и частое мытье рук, и дезинфекция поверхностей, и ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах, и социальная дистанция от других людей, и сокращение визитов в места массового скопления людей.

Гигиена

Важно не только научить ребенка правильно мыть руки, носить маску и пользоваться санитайзером, но и контролировать его. Так, многие дети без присмотра родителей могут не так тщательно соблюдать рекомендации.

Симптомы COVID-19

При первом подозрении на коронавирус родители должны проверить ребенка у врача. Даже при тщательном соблюдении всех мер профилактики риск заражения существует — как минимум, от других детей в школах или в общественном транспорте. При подтверждении диагноза следует немедленно проинформировать школу о случившемся.

«Школьные» болезни

Именно во время учебы в школе дети приобретают такие болезни, о которых на фоне пандемии коронавируса стали забывать. Это снижение остроты зрения, эндокринные заболевания, неправильное питание, гиподинамия, развитие зависимости от гаджетов, недосып. Справиться с этим поможет режим дня, сбалансированная диета, нормированное пользование электронными устройствами, занятия спортом, гимнастика для глаз.

Тут также работает правило личного примера — родители должны и сами не злоупотреблять жирной пищей, делать зарядку, контролировать время отхода ко сну у своих детей. Организация правильного рабочего места и хорошего освещения поможет сократить риск «посадить» зрение уже в первые годы учебы в школе.

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