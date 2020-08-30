Как изменится жизнь школьников с 1 сентября на фоне пандемии?

Эфирная новость 16

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все учебные заведения к началу года должны быть готовы обеспечить детей горячим питанием.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Меры поддержки граждан во время пандемии и ситуация в российских регионах на фоне COVID-19 стали одними из главных тем совещания президента с членами правительства. Оно состоялось в эту среду.

По словам Татьяны Голиковой наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости. За последние сутки в России заразились меньше пяти тысяч человек, а выздоровели почти шесть тысяч.

Всего же за время пандемии из медучреждений выписали восемьсот четыре тысячи пациентов. Во всех регионах на сегодняшний день отработан алгоритм оказания помощи больным.

С марта текущего года ежедневные темпы прироста новых случаев коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. Впереди новое испытание — за парты сядут свыше 30 миллионов школьников.

Поэтому с 1 сентября запускается дополнительный мониторинг в образовательных учреждениях. Важно четко проследить тенденции, найти самые уязвимые места. Делать все последовательно и профессионально.

«К 20-м числам сентября мы сможем оценить ситуацию о том, как повлияло на эпидситуацию и начало учебного года, и возвращение наших граждан из отпусков, и при необходимости скорректировать стратегию наших дальнейших действий по отношению к тому, как развивается эпидситуация», — заявила председатель оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом Татьяна Голикова.

«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что, постепенно открывая различные сферы деятельности и различные отрасли, нужно, конечно, все шаги соизмерять с тем, что реально в жизни происходит, и предусматривать соответствующие санэпидмероприятия», — подчеркнул Владимир Путин.

Вообще к началу учебного года особое внимание на самом высоком уровне. С таким форматом мы еще не сталкивались. Новые правила, новое расписание, многочисленные ограничения и тотальный контроль.

Еще один важнейший вопрос, к которому президент возвращался ни один раз. Речь идет об организации бесплатного горячего питания для самых маленьких школьников. Необходимо накормить семь миллионов детей. Указ был подписан Путиным еще 1 марта, пришло время спрашивать, как реализована программа. В 58 регионах страны все нормально, а вот с другими есть проблемы.

«Правительством выделены дополнительные средства для 27 субъектов Российской Федерации, это почти 30 миллиардов рублей на 2020–2022 годы. Деньги доведены до регионов. Также заключены со всеми регионами соглашения, в которых прописан график устранения всех несоответствий», — сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы уже несколько раз к этому обращались, я вас прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были, безусловно, реализованы, причем на всей территории Российской Федерации, понятно, определенными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя», — указал Владимир Путин.

Кстати, как заверили в правительстве, организацию питания в школах чиновники будут контролировать вместе с Общероссийским народным фронтом. Все необходимые ресурсы и рычаги для этого есть.

Тема:
Эпидемия коронавируса
29 авг
Видео: в Берлине начались массовые задержания активистов акции протеста
29 авг
Путин подтвердил начало учебного года с 1 сентября
27 авг
Путин рассказал о состоянии дочери, испытавшей вакцину от COVID-19
27 авг
«Вирус никуда не делся»: Путин о ситуации с коронавирусом в РФ
26 авг
Украина на месяц закрыла границы для иностранцев
26 авг
Казахстан заказал у России крупную партию вакцины от COVID-19
26 авг
Онищенко назвал главную опасность начала учебного года
25 авг
Борис Джонсон может уйти в отставку
25 авг
Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
25 авг
Редко, но метко: при каком условии можно повторно подхватить коронавирус?

Читайте также

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.64
-0.60 88.74
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:19
Как изменится жизнь школьников с 1 сентября на фоне пандемии?
15:56
«Думала, мне конец пришел»: Бабкина вспомнила, как устроила сюрприз Кобзону
15:32
Звезда НБА Клиффорд Робинсон умер в 53 года
15:14
«Не разговаривал и не чувствовал запахи»: Мужчина около года жил в квартире с мертвой матерью
14:56
В Минске проходят задержания протестующих
14:37
Стало известно, сколько зарабатывает Матильда Шнурова после развода с шоуменом

Сейчас читают

«Расплата за грехи». Любовь Владимира Андреева и Натальи Селезневой началась с измены
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок