Как изменится жизнь школьников с 1 сентября на фоне пандемии?
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все учебные заведения к началу года должны быть готовы обеспечить детей горячим питанием.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Меры поддержки граждан во время пандемии и ситуация в российских регионах на фоне COVID-19 стали одними из главных тем совещания президента с членами правительства. Оно состоялось в эту среду.
По словам Татьяны Голиковой наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости. За последние сутки в России заразились меньше пяти тысяч человек, а выздоровели почти шесть тысяч.
Всего же за время пандемии из медучреждений выписали восемьсот четыре тысячи пациентов. Во всех регионах на сегодняшний день отработан алгоритм оказания помощи больным.
С марта текущего года ежедневные темпы прироста новых случаев коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. Впереди новое испытание — за парты сядут свыше 30 миллионов школьников.
Поэтому с 1 сентября запускается дополнительный мониторинг в образовательных учреждениях. Важно четко проследить тенденции, найти самые уязвимые места. Делать все последовательно и профессионально.
«К 20-м числам сентября мы сможем оценить ситуацию о том, как повлияло на эпидситуацию и начало учебного года, и возвращение наших граждан из отпусков, и при необходимости скорректировать стратегию наших дальнейших действий по отношению к тому, как развивается эпидситуация», — заявила председатель оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом Татьяна Голикова.
«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что, постепенно открывая различные сферы деятельности и различные отрасли, нужно, конечно, все шаги соизмерять с тем, что реально в жизни происходит, и предусматривать соответствующие санэпидмероприятия», — подчеркнул Владимир Путин.
Вообще к началу учебного года особое внимание на самом высоком уровне. С таким форматом мы еще не сталкивались. Новые правила, новое расписание, многочисленные ограничения и тотальный контроль.
Еще один важнейший вопрос, к которому президент возвращался ни один раз. Речь идет об организации бесплатного горячего питания для самых маленьких школьников. Необходимо накормить семь миллионов детей. Указ был подписан Путиным еще 1 марта, пришло время спрашивать, как реализована программа. В 58 регионах страны все нормально, а вот с другими есть проблемы.
«Правительством выделены дополнительные средства для 27 субъектов Российской Федерации, это почти 30 миллиардов рублей на 2020–2022 годы. Деньги доведены до регионов. Также заключены со всеми регионами соглашения, в которых прописан график устранения всех несоответствий», — сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы уже несколько раз к этому обращались, я вас прошу сделать все для того, чтобы все наши планы были, безусловно, реализованы, причем на всей территории Российской Федерации, понятно, определенными этапами, но затягивать это до бесконечности нельзя», — указал Владимир Путин.
Кстати, как заверили в правительстве, организацию питания в школах чиновники будут контролировать вместе с Общероссийским народным фронтом. Все необходимые ресурсы и рычаги для этого есть.
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