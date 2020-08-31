Сын Полины Гагариной оказался копией Джастина Бибера
Первенца певица родила в браке с актером Петром Кисловым.
Фото: Instagram @gagara1987
Старший сын популярной исполнительницы Полины Гагариной Андрей Кислов поделился на своей странице в Instagram новым снимком. На фото он удивительно похож на певца Джастина Бибера, но некоторые увидели и черты других известных личностей.
Автор фото — бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, ссылку на аккаунт которого оставил сам Андрей. Уже бывший отчим мальчика и сам разместил у себя в микроблоге эту фотосессию, подписав ее просто.
«Тигр», — назвал он пасынка.
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Многим показалось, что подростка ждет большое модельное будущее. Однако другие углядели в нем сходство не только с Бибером.
«На Андрея Губина похож»;
«Хоть и не по крови сын, но очень на вас похож»;
«Родион Газманов?»;
«Очень похож на свою мамочку», — разошлись во мнениях комментаторы.
Андрей Кислов — первый ребенок Полины Гагариной. В октябре мальчику исполнится уже 13 лет. Его родители в разводе уже десять лет, а в 2020 году певица рассталась и с Исхаковым, с которым воспитывает общую дочь Мию.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Полины Гагариной рассказал об их браке после расставания с ней.
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