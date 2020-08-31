Сын Полины Гагариной оказался копией Джастина Бибера

Старший сын популярной исполнительницы Полины Гагариной Андрей Кислов поделился на своей странице в Instagram новым снимком. На фото он удивительно похож на певца Джастина Бибера, но некоторые увидели и черты других известных личностей.

Автор фото — бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, ссылку на аккаунт которого оставил сам Андрей. Уже бывший отчим мальчика и сам разместил у себя в микроблоге эту фотосессию, подписав ее просто.

«Тигр», — назвал он пасынка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тигр 🐅 @_ak1413 Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov) 27 Авг 2020 в 3:00 PDT

Многим показалось, что подростка ждет большое модельное будущее. Однако другие углядели в нем сходство не только с Бибером.

«На Андрея Губина похож»;

«Хоть и не по крови сын, но очень на вас похож»;

«Родион Газманов?»;

«Очень похож на свою мамочку», — разошлись во мнениях комментаторы.

Андрей Кислов — первый ребенок Полины Гагариной. В октябре мальчику исполнится уже 13 лет. Его родители в разводе уже десять лет, а в 2020 году певица рассталась и с Исхаковым, с которым воспитывает общую дочь Мию.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Полины Гагариной рассказал об их браке после расставания с ней.