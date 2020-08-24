Бывший муж Полины Гагариной показал «ужасные условия жизни» после расставания с певицей

Недавнее расставание Полины Гагарины с мужем фотографом Дмитрием Исхаковым шокировало фанатов, которые стали с особым вниманием следить за публикациями обеих звезд в социальных сетях. Большой резонанс вызвала недавняя публикация Исхакова в своем профиле, сообщает сайт Teleprogramma.pro

Дмитрий опубликовал снимок в совершенно разбитом интерьере, больше напоминающем тюремную камеру, чем жилую комнату. Особый антураж создает старый телевизор в углу и койка с железными прутьями.

Instagram @isxakov

«Надо было заключать брачный контракт», — поиронизировал Исхаков о размолвке с певицей.

Вероятнее всего, фото было сделано в локации для очередной съемки фотографа, а подпись к снимку не более, чем юмор. Иронию поддержали многие фолловеры Исхакова.

«Ишь, какой проныра, ковер умыкнул даже без контракта!»;

«Ничего так, уютненько»;

«Мне не хватило Кашпировского по телеку, который заряжает воду», — шутили фанаты.

Но нашлись и те, кто воспринял заявление Исхакова всерьез. Они выразили супругу Гагариной, которая по слухам ушла к богатому любовнику, свое сочувствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагарина нескромно станцевала с Цискаридзе.