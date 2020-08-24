Бывший муж Полины Гагариной показал «ужасные условия жизни» после расставания с певицей
Дмитрий Исхаков посетовал, что не заключил со звездой брачный контракт.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @isxakov
Недавнее расставание Полины Гагарины с мужем фотографом Дмитрием Исхаковым шокировало фанатов, которые стали с особым вниманием следить за публикациями обеих звезд в социальных сетях. Большой резонанс вызвала недавняя публикация Исхакова в своем профиле, сообщает сайт Teleprogramma.pro
Дмитрий опубликовал снимок в совершенно разбитом интерьере, больше напоминающем тюремную камеру, чем жилую комнату. Особый антураж создает старый телевизор в углу и койка с железными прутьями.
«Надо было заключать брачный контракт», — поиронизировал Исхаков о размолвке с певицей.
Вероятнее всего, фото было сделано в локации для очередной съемки фотографа, а подпись к снимку не более, чем юмор. Иронию поддержали многие фолловеры Исхакова.
«Ишь, какой проныра, ковер умыкнул даже без контракта!»;
«Ничего так, уютненько»;
«Мне не хватило Кашпировского по телеку, который заряжает воду», — шутили фанаты.
Но нашлись и те, кто воспринял заявление Исхакова всерьез. Они выразили супругу Гагариной, которая по слухам ушла к богатому любовнику, свое сочувствие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагарина нескромно станцевала с Цискаридзе.
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