Юная дочь Олега Табакова стала копией матери
Марина Зудина показала новое видео с 14-летней Машей.
Фото: Instagram @marinazudina_official
Элегантно накрашенная, с непривычной прической вместо распущенных локонов, загадочный взгляд. Такой показала в микроблоге Instagram свою младшую дочку Машу Табакову актриса Марина Зудина, указав на сходство с дочерью.
«Если кому-то интересно, какой я была лет в 14-15, то можно это увидеть», — с нежностью подписала она видео с фотосессии дочери для журнала #NUMBER ONE magazine.
Фанаты покойного Олега Табакова и смой Зудиной пришли в восторг.
«Похожа на вас Машенька, Марина Вячеславовна. Милая барышня»;
«Да, взглядом на вас похожа»;
«Удивительно, как изменилась Маша. Ведь была так похожа на папу! А теперь — юная Марина!» — написали они в комментариях.
Впрочем, мнения относительно схожести юной наследницы Табакова с матерью разошлись. Некоторые продолжили настаивать, что она напоминает им отца.
«Мария лицом походит на папу своего! Я вас молодой помню. На вас больше сын похож!»
Роман между Мариной Зудиной и Олегом Табаковым начался много лет назад, когда после окончания учебы на его курсе она поступила на службу в его театр. Через десять лет они узаконили отношения, в браке родились сын Павел и дочь Мария.
Ранее 5-tv.ru писал о поездке Маши Табаковой в Петербург.
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