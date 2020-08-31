Юная дочь Олега Табакова стала копией матери

Элегантно накрашенная, с непривычной прической вместо распущенных локонов, загадочный взгляд. Такой показала в микроблоге Instagram свою младшую дочку Машу Табакову актриса Марина Зудина, указав на сходство с дочерью.

«Если кому-то интересно, какой я была лет в 14-15, то можно это увидеть», — с нежностью подписала она видео с фотосессии дочери для журнала #NUMBER ONE magazine.

Фанаты покойного Олега Табакова и смой Зудиной пришли в восторг.

«Похожа на вас Машенька, Марина Вячеславовна. Милая барышня»;

«Да, взглядом на вас похожа»;

«Удивительно, как изменилась Маша. Ведь была так похожа на папу! А теперь — юная Марина!» — написали они в комментариях.

Впрочем, мнения относительно схожести юной наследницы Табакова с матерью разошлись. Некоторые продолжили настаивать, что она напоминает им отца.

«Мария лицом походит на папу своего! Я вас молодой помню. На вас больше сын похож!»

Роман между Мариной Зудиной и Олегом Табаковым начался много лет назад, когда после окончания учебы на его курсе она поступила на службу в его театр. Через десять лет они узаконили отношения, в браке родились сын Павел и дочь Мария.

Ранее 5-tv.ru писал о поездке Маши Табаковой в Петербург.